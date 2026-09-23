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The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) виниловая пластинка

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The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) - фото 1
The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Durutti Column
Альбом (сингл)
The Return Of The Durutti Column
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) - фото 1
  • The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733524
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Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Durutti Column
Альбом (сингл)
The Return Of The Durutti Column
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Durutti Column– Sketch For Summer, The Durutti Column– Requiem For A Father, The Durutti Column– Katharine, The Durutti Column– Conduct, The Durutti Column– Beginning, The Durutti Column– Jazz, The Durutti Column– Sketch For Winter, The Durutti Column– Collette, The Durutti Column– In 'D', Martin Hannett– The First Aspect Of The Same Thing, Martin Hannett– The Second Aspect Of The Same Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) виниловая пластинка

Наряду с Joy Division, The Durutti Column были одними из первых артистов, чьи альбомы выпускались на Factory Records. Их дебютный альбом, спродюсированный Мартином Ханнеттом, продемонстрировал виртуозную игру на гитаре Вини Рейли, насыщенную реверберацией и включающую ранние эксперименты с синтезаторами. Это был первый альбом пятидесятилетней карьеры, в ходе которой группа The Durutti Column незаметно поднялась на вершину музыкальной сцены Манчестера и за его пределами, став одной из самых влиятельных групп на музыкальной сцене города. В честь 45-летия альбома лейбл London Records выпускает переиздание. Аудиозапись сделана с оригинальных лент и прошла ремастеринг; виниловые записи сделаны на половинной скорости.

Отзывы о товаре The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Durutti Column
Альбом (сингл)
The Return Of The Durutti Column
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Durutti Column– Sketch For Summer, The Durutti Column– Requiem For A Father, The Durutti Column– Katharine, The Durutti Column– Conduct, The Durutti Column– Beginning, The Durutti Column– Jazz, The Durutti Column– Sketch For Winter, The Durutti Column– Collette, The Durutti Column– In 'D', Martin Hannett– The First Aspect Of The Same Thing, Martin Hannett– The Second Aspect Of The Same Thing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Наряду с Joy Division, The Durutti Column были одними из первых артистов, чьи альбомы выпускались на Factory Records. Их дебютный альбом, спродюсированный Мартином Ханнеттом, продемонстрировал виртуозную игру на гитаре Вини Рейли, насыщенную реверберацией и включающую ранние эксперименты с синтезаторами. Это был первый альбом пятидесятилетней карьеры, в ходе которой группа The Durutti Column незаметно поднялась на вершину музыкальной сцены Манчестера и за его пределами, став одной из самых влиятельных групп на музыкальной сцене города. В честь 45-летия альбома лейбл London Records выпускает переиздание. Аудиозапись сделана с оригинальных лент и прошла ремастеринг; виниловые записи сделаны на половинной скорости.
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