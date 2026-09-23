Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) виниловая пластинка
Orbital 2 (The Brown Album) — второй студийный альбом английского дуэта электронной музыки Orbital, выпущенный в 1993 году. Как и дебютный альбом дуэта, альбом официально не имел названия. Издание на виниле Второй альбом Orbital (известный как "Brown Album", в США он официально назывался "Orbital 2") был выпущен в мае 1993 года и достиг 28-го места в британских чартах альбомов. Два трека здесь абсолютно выделяются: во-первых, «Lush 3», гипнотический трансовый номер с чудесной мелодией флейты и абсолютно зажигательным грувом, а затем, конечно, «Halcyon», где голос Кирсти Хокшоу переносит вас прямо на «небеса». Обязательно для всех поклонников Orbital и хорошая возможность для всех остальных познакомиться с интеллигентной андеграундной танцевальной музыкой. Этот альбом включён в справочник "1001 Albums You Must Hear Before You Die", вместе с альбомом Orbital 1994 года Snivilisation.
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