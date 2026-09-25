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Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка

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Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 1
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 2
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 3
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 4
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 5
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 6
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 7
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
The Factory Singles: Best Of
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 1
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 2
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 3
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 4
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 5
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 6
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 7
  • Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733522
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
The Factory Singles: Best Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Delightful, Freaky Dancin' (7" Edit), Tart Tart, 24 Hour Party People (Radio Edit), Wrote for Luck (7" Edit), Lazyitis - One Armed Boxer, Hallelujah (Oakenfold 7” Edit), Step On (7" Edit), Kinky Afro (Radio Edit), Loose Fit (Radio Edit), Judge Fudge (7" Edit), Stinkin' Thinkin' (Hague 7" Edit), Sunshine & Love (7" Edit), Angel (Edit), Hallelujah (Club Mix), Step On (Twistin' My Melon Mix), W.F.L. (Think About The Future Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка

The Factory Singles — издание к 40-летию одной из самых культовых и определивших эпоху британских групп, Happy Mondays. Этот полностью ремастерированный сборник включает в себя знаковые синглы 1985–1992 годов, передающие неистощимую энергию, новаторство и бесстрашный творческий потенциал группы. Лимитированное издание на цветном виниле От андеграундных клубных гимнов до кроссоверных хитов — каждый из 17 треков демонстрирует уникальное сочетание жизненных позиций, электронных экспериментов и танцевальных ритмов. Эти синглы не только определили целую эпоху, но и заложили основы для последующих альтернативной танцевальной и инди-сцен.

Отзывы о товаре Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
The Factory Singles: Best Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Delightful, Freaky Dancin' (7" Edit), Tart Tart, 24 Hour Party People (Radio Edit), Wrote for Luck (7" Edit), Lazyitis - One Armed Boxer, Hallelujah (Oakenfold 7” Edit), Step On (7" Edit), Kinky Afro (Radio Edit), Loose Fit (Radio Edit), Judge Fudge (7" Edit), Stinkin' Thinkin' (Hague 7" Edit), Sunshine & Love (7" Edit), Angel (Edit), Hallelujah (Club Mix), Step On (Twistin' My Melon Mix), W.F.L. (Think About The Future Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Factory Singles — издание к 40-летию одной из самых культовых и определивших эпоху британских групп, Happy Mondays. Этот полностью ремастерированный сборник включает в себя знаковые синглы 1985–1992 годов, передающие неистощимую энергию, новаторство и бесстрашный творческий потенциал группы. Лимитированное издание на цветном виниле От андеграундных клубных гимнов до кроссоверных хитов — каждый из 17 треков демонстрирует уникальное сочетание жизненных позиций, электронных экспериментов и танцевальных ритмов. Эти синглы не только определили целую эпоху, но и заложили основы для последующих альтернативной танцевальной и инди-сцен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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