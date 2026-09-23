Top.Mail.Ru
Happy Mondays - Pills 'N' Thrills And Bellyaches (5060555212889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Happy Mondays - Pills 'N' Thrills And Bellyaches (5060555212889) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 1
Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 2
Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 3
Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
Pills 'N' Thrills And Bellyaches
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 1
  • Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 2
  • Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 3
  • Happy Mondays - Pills &#039;N&#039; Thrills And Bellyaches (5060555212889) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733521
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
Pills 'N' Thrills And Bellyaches
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Kinky Afro, God's Cop, Donovan, Grandbag's Funeral, Loose Fit, Dennis and Lois, Bob's Yer Uncle, Step On, Holiday, Harmony
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Happy Mondays - Pills 'N' Thrills And Bellyaches (5060555212889) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома Happy Mondays "Pills 'N' Thrills And Bellyaches" Pills 'N' Thrills And Bellyaches был коммерческим пиком Happy Mondays. В тот год MONDAYS заставил поколение почувствовать, что фрики снова побеждают, мечтатели и интриганы выбегают из тени, чтобы самим припарковаться, как ухмыляющиеся гоблины, в дневном сиянии мейнстрима. Художественное оформление с любовью воспроизведено оригинальными дизайнерами Manchester Central Station Design. Представлены синглы "step on", "kinky afro" и "loose fit".

Отзывы о товаре Happy Mondays - Pills 'N' Thrills And Bellyaches (5060555212889) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
Pills 'N' Thrills And Bellyaches
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Kinky Afro, God's Cop, Donovan, Grandbag's Funeral, Loose Fit, Dennis and Lois, Bob's Yer Uncle, Step On, Holiday, Harmony
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на виниле альбома Happy Mondays "Pills 'N' Thrills And Bellyaches" Pills 'N' Thrills And Bellyaches был коммерческим пиком Happy Mondays. В тот год MONDAYS заставил поколение почувствовать, что фрики снова побеждают, мечтатели и интриганы выбегают из тени, чтобы самим припарковаться, как ухмыляющиеся гоблины, в дневном сиянии мейнстрима. Художественное оформление с любовью воспроизведено оригинальными дизайнерами Manchester Central Station Design. Представлены синглы "step on", "kinky afro" и "loose fit".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Happy Mondays - Pills 'N' Thrills And Bellyaches (5060555212889) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...