The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
10 Stories Down
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 733514
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
10 Stories Down
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
10 Stories Down
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка