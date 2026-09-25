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The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) - фото 1
The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
10 Stories Down
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) - фото 1
  • The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
10 Stories Down
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
10 Stories Down
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prey For Me, Clapham, Wretched Soul, The World I Always Dreamed Of, Start Your Descent, My Own Oblivion, It's Just You And Me, The Answers, From Where You're Standing, I Will Light Up Your Eyes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - 10 Stories Down (coloured) (0802644827711) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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