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Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
At Newport 1960
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) - фото 1
  • Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
At Newport 1960
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Got My Brand On YouH?rprobe Track 1: I Got My Brand On You, Hoochie Coochie ManH?rprobe Track 2: Hoochie Coochie Man, Baby, Please Don'T GoH?rprobe Track 3: Baby, Please Don'T Go, Soon ForgottenH?rprobe Track 4: Soon Forgotten, Tiger In Your TankH?rprobe Track 5: Tiger In Your Tank, I Feel So GoodH?rprobe Track 6: I Feel So Good, I'Ve Got My Mojo Working (Part 1)H?rprobe Track 7: I'Ve Got My Mojo Working (Part 1), I'Ve Got My Mojo Working (Part 2)H?rprobe Track 8: I'Ve Got My Mojo Working (Par
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Got My Brand On YouH?rprobe Track 1: I Got My Brand On You, Hoochie Coochie ManH?rprobe Track 2: Hoochie Coochie Man, Baby, Please Don'T GoH?rprobe Track 3: Baby, Please Don'T Go, Soon ForgottenH?rprobe Track 4: Soon Forgotten, Tiger In Your TankH?rprobe Track 5: Tiger In Your Tank, I Feel So GoodH?rprobe Track 6: I Feel So Good, I'Ve Got My Mojo Working (Part 1)H?rprobe Track 7: I'Ve Got My Mojo Working (Part 1), I'Ve Got My Mojo Working (Part 2)H?rprobe Track 8: I'Ve Got My Mojo Working (Part 2), Goodbye Newport BluesH?rprobe Track 9: Goodbye Newport Blues, I've Got My Mojo Working [Studio Version]

Отзывы о товаре Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
At Newport 1960
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Got My Brand On YouH?rprobe Track 1: I Got My Brand On You, Hoochie Coochie ManH?rprobe Track 2: Hoochie Coochie Man, Baby, Please Don'T GoH?rprobe Track 3: Baby, Please Don'T Go, Soon ForgottenH?rprobe Track 4: Soon Forgotten, Tiger In Your TankH?rprobe Track 5: Tiger In Your Tank, I Feel So GoodH?rprobe Track 6: I Feel So Good, I'Ve Got My Mojo Working (Part 1)H?rprobe Track 7: I'Ve Got My Mojo Working (Part 1), I'Ve Got My Mojo Working (Part 2)H?rprobe Track 8: I'Ve Got My Mojo Working (Par
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Got My Brand On YouH?rprobe Track 1: I Got My Brand On You, Hoochie Coochie ManH?rprobe Track 2: Hoochie Coochie Man, Baby, Please Don'T GoH?rprobe Track 3: Baby, Please Don'T Go, Soon ForgottenH?rprobe Track 4: Soon Forgotten, Tiger In Your TankH?rprobe Track 5: Tiger In Your Tank, I Feel So GoodH?rprobe Track 6: I Feel So Good, I'Ve Got My Mojo Working (Part 1)H?rprobe Track 7: I'Ve Got My Mojo Working (Part 1), I'Ve Got My Mojo Working (Part 2)H?rprobe Track 8: I'Ve Got My Mojo Working (Part 2), Goodbye Newport BluesH?rprobe Track 9: Goodbye Newport Blues, I've Got My Mojo Working [Studio Version]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Muddy Waters - At Newport 1960 (8436569191361) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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