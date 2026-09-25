Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) виниловая пластинка

Трек-лист

Listen - Christone "Kingfish" Ingram (feat. Keb`Mo`), Money - Indra Rios-Moore, You made it hard for me - Nes, On my Way - Katie Henry, Blown away - Sivert Hoyem, Love in Vain - Malia, Not enough - Gina ?t?, Hurry Hurry - Hans Theessink & Big Daddy Wilson, Late Jim?s Lament - James Elkington, Gatekeeper - Faur? Quartett, Bubbles - Yosi Horikawa, On the Fence - Tokunbo, St. James Infirmary - Baba Blues, Johann Sebastian Bach - Concerto in C Minor BWV 981, Op. 1 No. 3 - Grave