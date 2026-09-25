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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка

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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 1
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 2
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 3
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 4
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 5
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Men Of Song
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 1
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 2
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 3
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 4
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 5
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Men Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerday
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 07
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerdays, Raul Mid?n–Keep Holding On, Eugene Ruffolo–Holding On To Faith

Отзывы о товаре Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Men Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerday
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 07
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerdays, Raul Mid?n–Keep Holding On, Eugene Ruffolo–Holding On To Faith
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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