Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 733500
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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2
Жанр
Кантри
Трек-лист
Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 02
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention
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Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2
Жанр
Кантри
Трек-лист
Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 02
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention
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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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