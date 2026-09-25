John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Music For Abandoned Heights
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733496
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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Music For Abandoned Heights
Жанр
Fusion
Трек-лист
The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Music For Abandoned Heights
Жанр
Fusion
Трек-лист
The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End
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John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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