Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0589245781230) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Further Out: Miro Reflections
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733494
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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0589245781230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Further Out: Miro Reflections
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hurdy Gurdy Man, Peregrine, The Entertaining Of A Shy Girl, As I Recall It, Get Thy Bearings, Hi It's Been A Long Time, West Indian Lady, Jennifer Juniper, The River Song, Tangier, A Sunny Day, The Sun Is A Very Magic Fellow, Teas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0589245781230) виниловая пластинка
Time Later Out продолжает исследование необычных размеров квартета Дэйва Брубека, начатое на их альбоме 1959 года Time Out. Треки упорядочены по количеству долей в такте, начиная с «It's a Raggy Waltz» и «Bluette» в размере 3/4, «Charles Matthew Hallelujah» в размере 4/4, «Far More Blue» и «Far More Drums». в 5/4, «Блюз маори» в 6/4, «Unsquare Dance» в 7/4, «Буги-вуги Брю» в 8/8 и завершается «Голубыми тенями на улице» в 9/8. Как и оригинальный альбом Time Out, на обложке Time Later Out изображено произведение современного искусства: картина испанского художника Жоана Миро.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0589245781230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Further Out: Miro Reflections
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hurdy Gurdy Man, Peregrine, The Entertaining Of A Shy Girl, As I Recall It, Get Thy Bearings, Hi It's Been A Long Time, West Indian Lady, Jennifer Juniper, The River Song, Tangier, A Sunny Day, The Sun Is A Very Magic Fellow, Teas
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Time Later Out продолжает исследование необычных размеров квартета Дэйва Брубека, начатое на их альбоме 1959 года Time Out. Треки упорядочены по количеству долей в такте, начиная с «It's a Raggy Waltz» и «Bluette» в размере 3/4, «Charles Matthew Hallelujah» в размере 4/4, «Far More Blue» и «Far More Drums». в 5/4, «Блюз маори» в 6/4, «Unsquare Dance» в 7/4, «Буги-вуги Брю» в 8/8 и завершается «Голубыми тенями на улице» в 9/8. Как и оригинальный альбом Time Out, на обложке Time Later Out изображено произведение современного искусства: картина испанского художника Жоана Миро.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0589245781230) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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