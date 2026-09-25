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Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) виниловая пластинка

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Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 1
Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 2
Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 3
Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 4
Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 5
Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
DONOVAN
Альбом (сингл)
The Hurdy Gurdy Man
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 1
  • Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 2
  • Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 3
  • Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 4
  • Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 5
  • Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733493
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588147012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
DONOVAN
Альбом (сингл)
The Hurdy Gurdy Man
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) виниловая пластинка

Хотя Донован уже покорил мир такими хитами, как «Sunshine Superman», занявший первое место в Billboard Hot 100 в 1966 году, и «Mellow Yellow», занявший второе место в декабре того же года, именно «The Hurdy Gurdy Man» стал эталоном психоделической эры. Впервые выпущенный осенью 1968 года, альбом искусно передает суть момента благодаря удивительно свежему, интеллектуальному и стилистически новаторскому подходу к написанию песен. Неповторимое сочетание рока, поп-музыки, дрона, фолка, этнической музыки и джаза, в сочетании с более глубокими психологическими подтекстами, делает «The Hurdy Gurdy Man» одной из классических песен всех времен. Заглавная композиция вошла в топ-5 Billboard Hot 100 в США и заняла 4-е место в британском чарте синглов. Джимми Хендрикс, для которого Донован изначально написал эту песню, был прав, настаивая на том, что шотландец обязательно должен был записать и выпустить ее сам. В музыкальном плане Донован и продюсер Микки Мост широко использовали «дрон» — эффект, при котором нота или аккорд непрерывно повторяются на протяжении всей композиции, обычно формируя тональность, на которой строится произведение. Этот стилистический приём придал многим песням необычное и запоминающееся звучание, как и своеобразный, почти духовный вокал Донована. Более того, «The Hurdy Gurdy Man» отражает несколько более жёсткое рок-звучание, чем ранние записи певца.

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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588147012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
DONOVAN
Альбом (сингл)
The Hurdy Gurdy Man
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Хотя Донован уже покорил мир такими хитами, как «Sunshine Superman», занявший первое место в Billboard Hot 100 в 1966 году, и «Mellow Yellow», занявший второе место в декабре того же года, именно «The Hurdy Gurdy Man» стал эталоном психоделической эры. Впервые выпущенный осенью 1968 года, альбом искусно передает суть момента благодаря удивительно свежему, интеллектуальному и стилистически новаторскому подходу к написанию песен. Неповторимое сочетание рока, поп-музыки, дрона, фолка, этнической музыки и джаза, в сочетании с более глубокими психологическими подтекстами, делает «The Hurdy Gurdy Man» одной из классических песен всех времен. Заглавная композиция вошла в топ-5 Billboard Hot 100 в США и заняла 4-е место в британском чарте синглов. Джимми Хендрикс, для которого Донован изначально написал эту песню, был прав, настаивая на том, что шотландец обязательно должен был записать и выпустить ее сам. В музыкальном плане Донован и продюсер Микки Мост широко использовали «дрон» — эффект, при котором нота или аккорд непрерывно повторяются на протяжении всей композиции, обычно формируя тональность, на которой строится произведение. Этот стилистический приём придал многим песням необычное и запоминающееся звучание, как и своеобразный, почти духовный вокал Донована. Более того, «The Hurdy Gurdy Man» отражает несколько более жёсткое рок-звучание, чем ранние записи певца.
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Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) виниловая пластинка - стоимость товара 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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