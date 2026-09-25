Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Donovan - The Hurdy Gurdy Man (Analogue) (0196588147012) виниловая пластинка
Хотя Донован уже покорил мир такими хитами, как «Sunshine Superman», занявший первое место в Billboard Hot 100 в 1966 году, и «Mellow Yellow», занявший второе место в декабре того же года, именно «The Hurdy Gurdy Man» стал эталоном психоделической эры. Впервые выпущенный осенью 1968 года, альбом искусно передает суть момента благодаря удивительно свежему, интеллектуальному и стилистически новаторскому подходу к написанию песен. Неповторимое сочетание рока, поп-музыки, дрона, фолка, этнической музыки и джаза, в сочетании с более глубокими психологическими подтекстами, делает «The Hurdy Gurdy Man» одной из классических песен всех времен. Заглавная композиция вошла в топ-5 Billboard Hot 100 в США и заняла 4-е место в британском чарте синглов. Джимми Хендрикс, для которого Донован изначально написал эту песню, был прав, настаивая на том, что шотландец обязательно должен был записать и выпустить ее сам. В музыкальном плане Донован и продюсер Микки Мост широко использовали «дрон» — эффект, при котором нота или аккорд непрерывно повторяются на протяжении всей композиции, обычно формируя тональность, на которой строится произведение. Этот стилистический приём придал многим песням необычное и запоминающееся звучание, как и своеобразный, почти духовный вокал Донована. Более того, «The Hurdy Gurdy Man» отражает несколько более жёсткое рок-звучание, чем ранние записи певца.
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