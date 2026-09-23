Selena Gomez - A Year Without Rain (coloured) (0050087445379) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
A Year Without Rain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733490
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087445379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
A Year Without Rain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Round & Round, A Year Without Rain, Rock God, Off The Chain, Summer's Not Hot, Intuition, Spotlight, Ghost Of You, Sick Of You, Live Like There's No Tomorrow
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Selena Gomez - A Year Without Rain (coloured) (0050087445379) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Round & Round, A Year Without Rain, Rock God, Off The Chain, Summer's Not Hot, Intuition, Spotlight, Ghost Of You, Sick Of You, Live Like There's No Tomorrow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087445379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Selena Gomez
Альбом (сингл)
A Year Without Rain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Round & Round, A Year Without Rain, Rock God, Off The Chain, Summer's Not Hot, Intuition, Spotlight, Ghost Of You, Sick Of You, Live Like There's No Tomorrow
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Round & Round, A Year Without Rain, Rock God, Off The Chain, Summer's Not Hot, Intuition, Spotlight, Ghost Of You, Sick Of You, Live Like There's No Tomorrow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Selena Gomez - A Year Without Rain (coloured) (0050087445379) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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