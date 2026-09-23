Top.Mail.Ru
Guns N' Roses - Live Era '87-'93 (0602475188629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Guns N' Roses - Live Era '87-'93 (0602475188629) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Guns N&#039; Roses - Live Era &#039;87-&#039;93 (0602475188629) - фото 1
Guns N&#039; Roses - Live Era &#039;87-&#039;93 (0602475188629) - фото 2
Guns N&#039; Roses - Live Era &#039;87-&#039;93 (0602475188629) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Live Era '87-'93
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guns N&#039; Roses - Live Era &#039;87-&#039;93 (0602475188629) - фото 1
  • Guns N&#039; Roses - Live Era &#039;87-&#039;93 (0602475188629) - фото 2
  • Guns N&#039; Roses - Live Era &#039;87-&#039;93 (0602475188629) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733486
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602475188629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Live Era '87-'93
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Nightrain, Mr. Brownstone, It's So Easy, Welcome To The Jungle, Dust N' Bones, My Michelle, You're Crazy, Used To Love Her, Patience, It's Alright, November Rain, Out Ta Get Me, Pretty Tied Up, Yesterdays, Move To The City, You Could Be Mine, Rocket Queen, Sweet Child O' Mine, Knockin' On Heaven's Door, Don't Cry, Estranged, Paradise City, Coma
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guns N' Roses - Live Era '87-'93 (0602475188629) виниловая пластинка

Первый официальный концертный альбом Guns N' Roses теперь выходит в новом ремастированном виде с оригинальных аналоговых стереомастер-лент, возвращая легендарные записи с 1987 по 1993 год в наилучшем качестве звука. Лимитированное издание содержит обновленую ??полноцветную графику, новые иллюстрации, два гейтфолда, постер, внешний слипкейс и отпечатано на черном 180 г виниле Сет-лист из 22 песен включает в себя все хиты, а также отдаёт дань уважения эпохе «Lies» такими треками, как «Used To Love Her» и «Patience». Качество звука и атмосфера в зале неизменно превосходны, и почти каждая песня выигрывает от импровизации и искреннего удовольствия от игры, превосходя студийные версии в живом исполнении. Особого внимания заслуживают запоминающаяся духовая секция в «Move To The City», более энергичные госпел-хоры в «Knockin' On Heaven's Door» и, представляющее собой множество отличных гитарных джемов, соло в «Rocket Queen». Поэтому «Live Era '87-'93» определённо предпочтительнее многочисленных бутлегов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Guns N' Roses - Live Era '87-'93 (0602475188629) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602475188629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Live Era '87-'93
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Nightrain, Mr. Brownstone, It's So Easy, Welcome To The Jungle, Dust N' Bones, My Michelle, You're Crazy, Used To Love Her, Patience, It's Alright, November Rain, Out Ta Get Me, Pretty Tied Up, Yesterdays, Move To The City, You Could Be Mine, Rocket Queen, Sweet Child O' Mine, Knockin' On Heaven's Door, Don't Cry, Estranged, Paradise City, Coma
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первый официальный концертный альбом Guns N' Roses теперь выходит в новом ремастированном виде с оригинальных аналоговых стереомастер-лент, возвращая легендарные записи с 1987 по 1993 год в наилучшем качестве звука. Лимитированное издание содержит обновленую ??полноцветную графику, новые иллюстрации, два гейтфолда, постер, внешний слипкейс и отпечатано на черном 180 г виниле Сет-лист из 22 песен включает в себя все хиты, а также отдаёт дань уважения эпохе «Lies» такими треками, как «Used To Love Her» и «Patience». Качество звука и атмосфера в зале неизменно превосходны, и почти каждая песня выигрывает от импровизации и искреннего удовольствия от игры, превосходя студийные версии в живом исполнении. Особого внимания заслуживают запоминающаяся духовая секция в «Move To The City», более энергичные госпел-хоры в «Knockin' On Heaven's Door» и, представляющее собой множество отличных гитарных джемов, соло в «Rocket Queen». Поэтому «Live Era '87-'93» определённо предпочтительнее многочисленных бутлегов.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guns N' Roses - Live Era '87-'93 (0602475188629) виниловая пластинка - купить по цене 15350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...