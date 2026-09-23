Guns N' Roses - Live Era '87-'93 (0602475188629) виниловая пластинка
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Описание товара Guns N' Roses - Live Era '87-'93 (0602475188629) виниловая пластинка
Первый официальный концертный альбом Guns N' Roses теперь выходит в новом ремастированном виде с оригинальных аналоговых стереомастер-лент, возвращая легендарные записи с 1987 по 1993 год в наилучшем качестве звука. Лимитированное издание содержит обновленую ??полноцветную графику, новые иллюстрации, два гейтфолда, постер, внешний слипкейс и отпечатано на черном 180 г виниле Сет-лист из 22 песен включает в себя все хиты, а также отдаёт дань уважения эпохе «Lies» такими треками, как «Used To Love Her» и «Patience». Качество звука и атмосфера в зале неизменно превосходны, и почти каждая песня выигрывает от импровизации и искреннего удовольствия от игры, превосходя студийные версии в живом исполнении. Особого внимания заслуживают запоминающаяся духовая секция в «Move To The City», более энергичные госпел-хоры в «Knockin' On Heaven's Door» и, представляющее собой множество отличных гитарных джемов, соло в «Rocket Queen». Поэтому «Live Era '87-'93» определённо предпочтительнее многочисленных бутлегов.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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