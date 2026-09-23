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Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) виниловая пластинка

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Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 1
Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 2
Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 3
Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 4
Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 5
Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tsuyoshi Yamamoto
Альбом (сингл)
A Shade Of Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 1
  • Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 2
  • Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 3
  • Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 4
  • Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 5
  • Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733479
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Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241425042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tsuyoshi Yamamoto
Альбом (сингл)
A Shade Of Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Speed Ball Blues, Speak Low, The Way We Were, Like Someone In Love, Black Is The Color, Girl Talk, Midnight Sugar, Last Tango In Paris, Misty, Bye Bye Blackbird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Tsuyoshi Yamamoto / A Shade Of Blue (2LP) является исключительным произведением, которое переносит слушателя в мир виртуозной игры на пианино и тонкого джазового звучания. Этот альбом полон мелодий, излучающих уют и спокойствие, и станет прекрасным дополнением к любой коллекции. Искренние импровизации и гармонии создают атмосферу, способствующую расслаблению и медитации. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться её магией в домашних условиях.

Отзывы о товаре Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241425042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tsuyoshi Yamamoto
Альбом (сингл)
A Shade Of Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Speed Ball Blues, Speak Low, The Way We Were, Like Someone In Love, Black Is The Color, Girl Talk, Midnight Sugar, Last Tango In Paris, Misty, Bye Bye Blackbird
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Виниловая пластинка Tsuyoshi Yamamoto / A Shade Of Blue (2LP) является исключительным произведением, которое переносит слушателя в мир виртуозной игры на пианино и тонкого джазового звучания. Этот альбом полон мелодий, излучающих уют и спокойствие, и станет прекрасным дополнением к любой коллекции. Искренние импровизации и гармонии создают атмосферу, способствующую расслаблению и медитации. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться её магией в домашних условиях.
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