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Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка

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Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) - фото 1
Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) - фото 2
Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Dripping Indigo
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) - фото 1
  • Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) - фото 2
  • Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733477
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Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка
10 580 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241433696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Dripping Indigo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Once in a While, Bewitched, Bothered and Bewildered, I Wanna Be Around, Georgia on My Mind, One for My Baby, How Deep Is Your Love, I'm Beginning to See the Light, Lover Man, Les Cinemas - Bars, Teach Me Tonight, Body and Soul, Someday, The Good Life, I've Got You Under My Skin, Hot Night in Baton Rouge, Don't Get Around Much Anymore, Smoke Gets in Your Eyes, L'hymne a L'amour
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка

Песня Шанталь Чемберленд "Dripping Indigo" по вкусу не уступает сухому мартини и настолько пьянит, что закрепляет за ней статус одной из лучших интерпретаторов классических сборников песен. Два фактора выделяют музыку Чемберленд из толпы. Во-первых, ее аранжировки медленны и сексуальны и основаны на небольшом джазовом ансамбле (фортепиано, саксофон, бас, легкий ритм). Во-вторых, это ее чарующий голос, который ласкает слушателя своим мурлыканьем на протяжении всего альбома. Репертуар включает в себя песни "Smoke Gets In Your Eyes", "Bewitched, Bothered & Bewildered" и "How Deep Is Your Love", альбом медленно соблазняет своей джазовой клубной атмосферой и грацией факельной певицы. Это переиздание является частью специальной коллекции evosound 20th Anniversary Special Collection. Альбом впервые доступен на виниле и отпечатан на прозрачном фиолетовом 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241433696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Dripping Indigo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Once in a While, Bewitched, Bothered and Bewildered, I Wanna Be Around, Georgia on My Mind, One for My Baby, How Deep Is Your Love, I'm Beginning to See the Light, Lover Man, Les Cinemas - Bars, Teach Me Tonight, Body and Soul, Someday, The Good Life, I've Got You Under My Skin, Hot Night in Baton Rouge, Don't Get Around Much Anymore, Smoke Gets in Your Eyes, L'hymne a L'amour
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Песня Шанталь Чемберленд "Dripping Indigo" по вкусу не уступает сухому мартини и настолько пьянит, что закрепляет за ней статус одной из лучших интерпретаторов классических сборников песен. Два фактора выделяют музыку Чемберленд из толпы. Во-первых, ее аранжировки медленны и сексуальны и основаны на небольшом джазовом ансамбле (фортепиано, саксофон, бас, легкий ритм). Во-вторых, это ее чарующий голос, который ласкает слушателя своим мурлыканьем на протяжении всего альбома. Репертуар включает в себя песни "Smoke Gets In Your Eyes", "Bewitched, Bothered & Bewildered" и "How Deep Is Your Love", альбом медленно соблазняет своей джазовой клубной атмосферой и грацией факельной певицы. Это переиздание является частью специальной коллекции evosound 20th Anniversary Special Collection. Альбом впервые доступен на виниле и отпечатан на прозрачном фиолетовом 180-граммовом виниле.
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Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка - по цене 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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