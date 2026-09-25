Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Serendipity Street
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб.
В наличии
Код товара: 733476
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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012125113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Serendipity Street
Жанр
Jazz
Трек-лист
It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012125113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Serendipity Street
Жанр
Jazz
Трек-лист
It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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