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Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка

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Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) - фото 1
Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Serendipity Street
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) - фото 1
  • Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733476
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Загружаем...
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Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка
8 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012125113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Serendipity Street
Жанр
Jazz
Трек-лист
It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012125113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Serendipity Street
Жанр
Jazz
Трек-лист
It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's You, Time After Time, Solitude, Romance Me, Cry Me A River, Les Feuilles Mortes, Cheek To Cheek, Since I Feel For You, God Bless The Child, At Seventeen, Crazy, Across The Room, Summertime, At Last, Faded Valentine, Ne Me Quitte Pas


Теги товара: Limited Edition
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Chantal Chamberland - Serendipity Street (Audiophile Edition) (4897012125113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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