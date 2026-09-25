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Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) виниловая пластинка

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Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) - фото 1
Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) - фото 2
Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harvey Mason
Альбом (сингл)
Changing Partners: Trios 2
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) - фото 1
  • Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) - фото 2
  • Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241435386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harvey Mason
Альбом (сингл)
Changing Partners: Trios 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Change Partners, Sweet And Lovely, Mean Old Man, Hilda Plays, Waltz For Dave, You Don't Know What Love Is, Midnight Stroll
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change Partners, Sweet And Lovely, Mean Old Man, Hilda Plays, Waltz For Dave, You Don't Know What Love Is, Midnight Stroll

Отзывы о товаре Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241435386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harvey Mason
Альбом (сингл)
Changing Partners: Trios 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Change Partners, Sweet And Lovely, Mean Old Man, Hilda Plays, Waltz For Dave, You Don't Know What Love Is, Midnight Stroll
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change Partners, Sweet And Lovely, Mean Old Man, Hilda Plays, Waltz For Dave, You Don't Know What Love Is, Midnight Stroll
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harvey Mason - Changing Partners: Trios 2 (Audiophile One-Step Pressing) (4895241435386) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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