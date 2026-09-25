Fourplay - Elixir (Audiophile One-Step Pressing) (4895241449604) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Elixir
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
В наличии
Код товара: 733472
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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241449604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Elixir
Жанр
Jazz
Трек-лист
Elixir, Dream Come True, Play Lady Play, Why Can't It Wait Tlll Morning (feat. Phil Collins), Magic Carpet Ride, Whisper In My Ear, Fannie Mae, The Closer I Get To You (feat. Patti Austin & Peabo Bryson), East 2 West, Licorice, In My Corner, Any Time Of Day
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fourplay - Elixir (Audiophile One-Step Pressing) (4895241449604) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Elixir, Dream Come True, Play Lady Play, Why Can't It Wait Tlll Morning (feat. Phil Collins), Magic Carpet Ride, Whisper In My Ear, Fannie Mae, The Closer I Get To You (feat. Patti Austin & Peabo Bryson), East 2 West, Licorice, In My Corner, Any Time Of Day
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241449604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Elixir
Жанр
Jazz
Трек-лист
Elixir, Dream Come True, Play Lady Play, Why Can't It Wait Tlll Morning (feat. Phil Collins), Magic Carpet Ride, Whisper In My Ear, Fannie Mae, The Closer I Get To You (feat. Patti Austin & Peabo Bryson), East 2 West, Licorice, In My Corner, Any Time Of Day
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Elixir, Dream Come True, Play Lady Play, Why Can't It Wait Tlll Morning (feat. Phil Collins), Magic Carpet Ride, Whisper In My Ear, Fannie Mae, The Closer I Get To You (feat. Patti Austin & Peabo Bryson), East 2 West, Licorice, In My Corner, Any Time Of Day
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Fourplay - Elixir (Audiophile One-Step Pressing) (4895241449604) виниловая пластинка - стоимость товара 10580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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