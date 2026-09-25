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Chuck Mangione - The Feeling's Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chuck Mangione - The Feeling's Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) виниловая пластинка

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Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 1
Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 2
Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 3
Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Mangione
Альбом (сингл)
The Feeling's Back
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 1
  • Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 2
  • Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 3
  • Chuck Mangione - The Feeling&#039;s Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chuck Mangione - The Feeling's Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241440076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Mangione
Альбом (сингл)
The Feeling's Back
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mountain Flight, Consuelo's Love Theme, Fotografia, Quase, Aldovio, Manh? De Carnaval, Maracangalha, La Vie En Rose
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Mangione - The Feeling's Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mountain Flight, Consuelo's Love Theme, Fotografia, Quase, Aldovio, Manh? De Carnaval, Maracangalha, La Vie En Rose

Отзывы о товаре Chuck Mangione - The Feeling's Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241440076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Mangione
Альбом (сингл)
The Feeling's Back
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mountain Flight, Consuelo's Love Theme, Fotografia, Quase, Aldovio, Manh? De Carnaval, Maracangalha, La Vie En Rose
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mountain Flight, Consuelo's Love Theme, Fotografia, Quase, Aldovio, Manh? De Carnaval, Maracangalha, La Vie En Rose
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chuck Mangione - The Feeling's Back (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440076) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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