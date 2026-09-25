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Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка

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Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 1
Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 2
Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 3
Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 4
Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Christy Baron
Альбом (сингл)
I Thought About You
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 1
  • Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 2
  • Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 3
  • Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 4
  • Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241440014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Christy Baron
Альбом (сингл)
I Thought About You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Got To Get You Into My Life, Round Midnight, Knocks Me Off My Feet, Ain't No Sunshine, Night And Day, Misty, Somewhere Over The Rainbow, I Thought About You, If It's Magic
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка

Выпущенный в 1997 году альбом "I Thought About You" пенсильванской музыкантки Кристи Барон стал первым из трех альбомов, записанных этой замечательной джазовой певицей для лейбла Chesky Records. Записанный вживую в епископальной церкви Святого Петра на Манхэттене — помещении с исключительно теплой акустикой — альбом демонстрирует богатый, бархатистый голос Барон, обрамленный выразительным фортепиано Клиффа Кормана, виртуозной игрой на контрабасе Дэвида Финка и тонко нюансированной игрой на барабанах Пейтона Кросли. В репертуаре Барона сочетаются вечные хиты из «Великого американского песенника» («Misty») с джазовыми стандартами, такими как «Round Midnight» Телониуса Монка, и классикой соула, например, «Ain't No Sunshine» Билла Уизерса. Три несравненно прекрасные интерпретации треков из легендарного альбома Стиви Уондера «Songs In The Key Of Life», включая сенсационную версию «Knocks Me Off My Feet», завершают безупречно спродюсированный альбом. Мы рады представить этот особый шедевр из дискографии Chesky в виде переиздания на виниловой пластинке – впервые с использованием звукоизолирующего одноэтапного процесса, отпечатанного на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!

Отзывы о товаре Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241440014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Christy Baron
Альбом (сингл)
I Thought About You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Got To Get You Into My Life, Round Midnight, Knocks Me Off My Feet, Ain't No Sunshine, Night And Day, Misty, Somewhere Over The Rainbow, I Thought About You, If It's Magic
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Выпущенный в 1997 году альбом "I Thought About You" пенсильванской музыкантки Кристи Барон стал первым из трех альбомов, записанных этой замечательной джазовой певицей для лейбла Chesky Records. Записанный вживую в епископальной церкви Святого Петра на Манхэттене — помещении с исключительно теплой акустикой — альбом демонстрирует богатый, бархатистый голос Барон, обрамленный выразительным фортепиано Клиффа Кормана, виртуозной игрой на контрабасе Дэвида Финка и тонко нюансированной игрой на барабанах Пейтона Кросли. В репертуаре Барона сочетаются вечные хиты из «Великого американского песенника» («Misty») с джазовыми стандартами, такими как «Round Midnight» Телониуса Монка, и классикой соула, например, «Ain't No Sunshine» Билла Уизерса. Три несравненно прекрасные интерпретации треков из легендарного альбома Стиви Уондера «Songs In The Key Of Life», включая сенсационную версию «Knocks Me Off My Feet», завершают безупречно спродюсированный альбом. Мы рады представить этот особый шедевр из дискографии Chesky в виде переиздания на виниловой пластинке – впервые с использованием звукоизолирующего одноэтапного процесса, отпечатанного на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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