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Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) виниловая пластинка

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Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 1
Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 2
Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 3
Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Plays
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 1
  • Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 2
  • Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 3
  • Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241440199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Plays
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Milestones, Iris, Played Twice, Con Alma, Mood Indigo, Speak Like A Child, Evanessence, Forerunner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milestones, Iris, Played Twice, Con Alma, Mood Indigo, Speak Like A Child, Evanessence, Forerunner

Отзывы о товаре Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241440199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Plays
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Milestones, Iris, Played Twice, Con Alma, Mood Indigo, Speak Like A Child, Evanessence, Forerunner
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milestones, Iris, Played Twice, Con Alma, Mood Indigo, Speak Like A Child, Evanessence, Forerunner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fred Hersch - Plays (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440199) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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