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Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка

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Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) - фото 1
Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ernest Ansermet
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) - фото 1
  • Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733465
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Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка
11 740 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ernest Ansermet
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mussorgsky Orch. Ravel, Ernest Ansermet Conducting L'Orchestre De La Suisse Romande - Pictures At An Exhibition, Liszt, Ernest Ansermet Conducting L'Orchestre De La Suisse Romande - "The Huns" - Symphonic Poem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка

В период с 1 по 7 ноября 1959 года и с 18 по 21 апреля того же года в знаменитом женевском зале «Виктория» состоялись две памятные концертные записи: поздней весной была записана «Картинка с выставки» Мусоргского, а зимой — «Битва гуннов» Листа. Оба произведения были исполнены Романским швейцарским оркестром под управлением швейцарского дирижера Эрнеста Ансерме. Ансерме, которого связывала глубокая творческая дружба с Игорем Стравинским, стал концертмейстером Монтрёского курсального зала в 1912 году, прежде чем возглавить «Русские балеты». Одновременно он основал два оркестра: Аргентинский симфонический оркестр и Романский оркестр. В 1940 году при поддержке Швейцарского радио он создал вышеупомянутый Романский швейцарский оркестр, тесно связанный с его именем, которым он руководил до 1967 года. И «Картинки с выставки» Мусоргского, и симфоническая поэма Листа «Битва гуннов» звучат под управлением Ансерме удивительно выразительно, явно выигрывая от изысканной, естественной акустики зала Victoria Hall. Центр мастеринга Esoteric с любовью переиздал эти два сокровища Decca, превратив их в аудиофильские шедевры, записанные на высококачественном 180-граммовом виниле. Хотя, или, возможно, именно потому, что обе записи не лишены споров относительно темпа, превосходное по звучанию переиздание от Esoteric — это достойная покупка для каждого любителя классической музыки, поскольку оно придает вдохновляющему целое поколение произведению Мусоргского прозрачную, физически и эмоционально ощутимую глубину.

Отзывы о товаре Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ernest Ansermet
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mussorgsky Orch. Ravel, Ernest Ansermet Conducting L'Orchestre De La Suisse Romande - Pictures At An Exhibition, Liszt, Ernest Ansermet Conducting L'Orchestre De La Suisse Romande - "The Huns" - Symphonic Poem
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
В период с 1 по 7 ноября 1959 года и с 18 по 21 апреля того же года в знаменитом женевском зале «Виктория» состоялись две памятные концертные записи: поздней весной была записана «Картинка с выставки» Мусоргского, а зимой — «Битва гуннов» Листа. Оба произведения были исполнены Романским швейцарским оркестром под управлением швейцарского дирижера Эрнеста Ансерме. Ансерме, которого связывала глубокая творческая дружба с Игорем Стравинским, стал концертмейстером Монтрёского курсального зала в 1912 году, прежде чем возглавить «Русские балеты». Одновременно он основал два оркестра: Аргентинский симфонический оркестр и Романский оркестр. В 1940 году при поддержке Швейцарского радио он создал вышеупомянутый Романский швейцарский оркестр, тесно связанный с его именем, которым он руководил до 1967 года. И «Картинки с выставки» Мусоргского, и симфоническая поэма Листа «Битва гуннов» звучат под управлением Ансерме удивительно выразительно, явно выигрывая от изысканной, естественной акустики зала Victoria Hall. Центр мастеринга Esoteric с любовью переиздал эти два сокровища Decca, превратив их в аудиофильские шедевры, записанные на высококачественном 180-граммовом виниле. Хотя, или, возможно, именно потому, что обе записи не лишены споров относительно темпа, превосходное по звучанию переиздание от Esoteric — это достойная покупка для каждого любителя классической музыки, поскольку оно придает вдохновляющему целое поколение произведению Мусоргского прозрачную, физически и эмоционально ощутимую глубину.
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Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка - стоимость товара 11740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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