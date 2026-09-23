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Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) виниловая пластинка

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Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 1
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 2
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 3
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 4
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 5
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 6
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 7
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 8
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 9
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 10
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 11
Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Edge Of Thorns
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 1
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 2
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 3
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 4
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 5
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 6
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 7
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 8
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 9
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 10
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 11
  • Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759170525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Edge Of Thorns
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Edge Of Thorns, He Carves His Stone, Lights Out, Skraggy's Tomb, Labyrinths, Follow Me, Exit Music, Degrees Of Sanity, Conversation Piece, All That I Bleed, Damien, Miles Away, Sleep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Edge Of Thorns, He Carves His Stone, Lights Out, Skraggy's Tomb, Labyrinths, Follow Me, Exit Music, Degrees Of Sanity, Conversation Piece, All That I Bleed, Damien, Miles Away, Sleep

Отзывы о товаре Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759170525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Edge Of Thorns
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Edge Of Thorns, He Carves His Stone, Lights Out, Skraggy's Tomb, Labyrinths, Follow Me, Exit Music, Degrees Of Sanity, Conversation Piece, All That I Bleed, Damien, Miles Away, Sleep
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Edge Of Thorns, He Carves His Stone, Lights Out, Skraggy's Tomb, Labyrinths, Follow Me, Exit Music, Degrees Of Sanity, Conversation Piece, All That I Bleed, Damien, Miles Away, Sleep
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - Edge Of Thorns (4029759170525) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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