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John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) виниловая пластинка

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John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
The Academy In Peril
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) - фото 2
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  • John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) - фото 4
  • John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733456
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Загружаем...
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John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830013819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
The Academy In Peril
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Philosopher, Brahms, Legs Larry At Television Centre, The Academy In Peril, Intro, Days Of Steam, Orchestral Pieces, Faust, The Balance, Morgan's Lament, King Harry, John Milton
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) виниловая пластинка

Альбом был заново обработан Хебой Кадри и является первым переизданием популярного альбома, одобренным Кейлом Кюнстлером. В "The Academy in Peril" включен бонус-трек "Temper". «Переосмысление произведений прошлого — для меня палка о двух концах. Конечно, это неизбежно, когда занимаешься музыкой около 60 лет. Особенность этого процесса с Domino в том, что они хотят сделать все правильно. Речь идет не о переиздании чего-то только к годовщине или о составлении сборника любимых композиций, а о поиске новых сокровищ и подчеркивании того, что изначально делало их особенными. После прослушивания тестовых экземпляров мне пришло в голову, что новый мастеринг — это неотъемлемая часть представления этих произведений, а не просто их сохранение. Бывают моменты прояснения, и даже пара смешных моментов, когда ты возвращаешься не только к музыке, но и к сессиям (и проделкам), которые привели к этим двум записям. Мне приятно поделиться ими с вами… снова». – Джон Кейл, сентябрь 2024 г.

Отзывы о товаре John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830013819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
The Academy In Peril
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Philosopher, Brahms, Legs Larry At Television Centre, The Academy In Peril, Intro, Days Of Steam, Orchestral Pieces, Faust, The Balance, Morgan's Lament, King Harry, John Milton
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом был заново обработан Хебой Кадри и является первым переизданием популярного альбома, одобренным Кейлом Кюнстлером. В "The Academy in Peril" включен бонус-трек "Temper". «Переосмысление произведений прошлого — для меня палка о двух концах. Конечно, это неизбежно, когда занимаешься музыкой около 60 лет. Особенность этого процесса с Domino в том, что они хотят сделать все правильно. Речь идет не о переиздании чего-то только к годовщине или о составлении сборника любимых композиций, а о поиске новых сокровищ и подчеркивании того, что изначально делало их особенными. После прослушивания тестовых экземпляров мне пришло в голову, что новый мастеринг — это неотъемлемая часть представления этих произведений, а не просто их сохранение. Бывают моменты прояснения, и даже пара смешных моментов, когда ты возвращаешься не только к музыке, но и к сессиям (и проделкам), которые привели к этим двум записям. Мне приятно поделиться ими с вами… снова». – Джон Кейл, сентябрь 2024 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Cale - The Academy In Peril (0887830013819) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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