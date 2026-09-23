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Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) виниловая пластинка

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Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 1
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 2
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 3
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 4
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 5
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 6
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 7
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 8
Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wolf Alice
Альбом (сингл)
Visions Of A Life
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 1
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 2
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 3
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 4
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 5
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 6
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 7
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 8
  • Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733454
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Характеристики

Бренд
Dirty Hit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dirty Hit
Barcode
[5060257960965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wolf Alice
Альбом (сингл)
Visions Of A Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavenward, Yuk Foo, Beautifully Unconventional, Don't Delete the Kisses, Planet Hunter, Sky Musings, Formidable Cool, Space & Time, Sadboy, St. Purple & Green, After the Zero Hour, Visions of a Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) виниловая пластинка

Visions of a Life — второй студийный альбом английской альтернативной рок-группы Wolf Alice, выпущенный в 2017 году. Visions of a Life дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов. Альбом, признанный одним из лучших альбомов года многими изданиями, получил премию Mercury Prize 2018 года. Позднее альбом был сертифицирован BPI как "золотой". Wolf Alice — английская рок-группа из Лондона. Группа была образована в 2010 году как акустический дуэт в составе вокалистки Элли Роуселл и гитариста Джоффа Одди. С 2012 года в состав Wolf Alice также входят барабанщик Джоэл Эми и басист Тео Эллис.

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Характеристики
Бренд
Dirty Hit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dirty Hit
Barcode
[5060257960965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wolf Alice
Альбом (сингл)
Visions Of A Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavenward, Yuk Foo, Beautifully Unconventional, Don't Delete the Kisses, Planet Hunter, Sky Musings, Formidable Cool, Space & Time, Sadboy, St. Purple & Green, After the Zero Hour, Visions of a Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Visions of a Life — второй студийный альбом английской альтернативной рок-группы Wolf Alice, выпущенный в 2017 году. Visions of a Life дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов. Альбом, признанный одним из лучших альбомов года многими изданиями, получил премию Mercury Prize 2018 года. Позднее альбом был сертифицирован BPI как "золотой". Wolf Alice — английская рок-группа из Лондона. Группа была образована в 2010 году как акустический дуэт в составе вокалистки Элли Роуселл и гитариста Джоффа Одди. С 2012 года в состав Wolf Alice также входят барабанщик Джоэл Эми и басист Тео Эллис.
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