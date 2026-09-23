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Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) виниловая пластинка

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Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 1
Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 2
Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 3
Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 4
Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 5
Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Johannsson: Piano Works
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 1
  • Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 2
  • Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 3
  • Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 4
  • Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 5
  • Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733451
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Johannsson: Piano Works
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ba?, Odi Et Amo/Kr?k?d?ll, Englab?rn, J?i & Karen, Flugeldar II From "D?s", J?, Hemmi Minn?From "D?s", Ruslp?stur From "D?s", The Sun’s Gone Dim And The Sky's Turned Black, Melodia (III), Theme From "Varmints", Dressing Up From "Personal Effects, Linda & Walter?From "Personal Effects", Indian Wedding From "Personal Effects", He Says It's The Future From "Copenhagen Dreams", Eleven Thousand Six Hundred And Sixty-Nine Died Of Natural Causes From "Copenhagen Dreams", Flight From The City, Innocence
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) виниловая пластинка

Альбом «Йоханн Йоханнссон: Фортепианные произведения» в исполнении пианистки Алисы Сары Отт представляет собой подборку самых известных произведений покойного исландского композитора в новой интерпретации для фортепиано соло. Эти премьерные записи фортепианных партитур, недавно выпущенные издательством Faber Music, представляют собой завораживающе красивые интерпретации, передающие суть музыки Йоханна Йоханнссона. В альбом вошли некоторые из самых знаковых произведений Йоханнссона из таких фильмов, как «Теория всего», «Личные вещи» и «Копенгагенские мечты», а также из его студийных альбомов, включая «Орфей» и «Англаборн».

Отзывы о товаре Alice Sara Ott - Johannsson: Piano Works (0028948675098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Johannsson: Piano Works
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ba?, Odi Et Amo/Kr?k?d?ll, Englab?rn, J?i & Karen, Flugeldar II From "D?s", J?, Hemmi Minn?From "D?s", Ruslp?stur From "D?s", The Sun’s Gone Dim And The Sky's Turned Black, Melodia (III), Theme From "Varmints", Dressing Up From "Personal Effects, Linda & Walter?From "Personal Effects", Indian Wedding From "Personal Effects", He Says It's The Future From "Copenhagen Dreams", Eleven Thousand Six Hundred And Sixty-Nine Died Of Natural Causes From "Copenhagen Dreams", Flight From The City, Innocence
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Йоханн Йоханнссон: Фортепианные произведения» в исполнении пианистки Алисы Сары Отт представляет собой подборку самых известных произведений покойного исландского композитора в новой интерпретации для фортепиано соло. Эти премьерные записи фортепианных партитур, недавно выпущенные издательством Faber Music, представляют собой завораживающе красивые интерпретации, передающие суть музыки Йоханна Йоханнссона. В альбом вошли некоторые из самых знаковых произведений Йоханнссона из таких фильмов, как «Теория всего», «Личные вещи» и «Копенгагенские мечты», а также из его студийных альбомов, включая «Орфей» и «Англаборн».
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