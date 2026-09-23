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Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Tenor Arias From Italian Opera
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) - фото 1
  • Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733449
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Tenor Arias From Italian Opera
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Rossini: "Ah.. non mi lasciar, o speme di vendetta" - "O muto asil del pianto" [William Tell / Act 4], Bellini: "A te, o cara" [I Puritani / Act 1], Donizetti: "Com'? gentil" [Don Pasquale], Boito: "Ogni mortal mister..Giunto sul passo estremo" [Mefistofele / Epilogue], Verdi: "Di qual tetra luce...Ah s? ben mio...Di quella pira" [Il Trovatore / Act 3], Ponchielli: "Cielo e mar!" [La Gioconda, Op. 9], Puccini: "Che gelida manina" [La Boh?me / Act 1], Cilea: "? la solita storia del pastore" [L'Ar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) виниловая пластинка

В программе «Арии тенора из итальянских опер» Лучано Паваротти предстает на пике своего выразительного мастерства, исполняя арии, которые сделали его легендой. От возвышенного лиризма Верди до проникновенной страсти Пуччини, эта исчерпывающая коллекция раскрывает непревзойденный дар Паваротти создавать мелодии, раскрывать характеры и трогать душу. Каждая композиция сияет новой глубиной и присутствием, приближая слушателей как никогда к неповторимой теплоте и блеску самого любимого в мире тенора. Альбом переиздается на виниле впервые с 1984 года, и впервые с новым ремастерированным HD-аудио. Записи были сделаны с премастер-лент, хранившихся в архивах Decca, и придают этим историческим записям свежий и прекрасный вид.

Отзывы о товаре Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Tenor Arias From Italian Opera
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Rossini: "Ah.. non mi lasciar, o speme di vendetta" - "O muto asil del pianto" [William Tell / Act 4], Bellini: "A te, o cara" [I Puritani / Act 1], Donizetti: "Com'? gentil" [Don Pasquale], Boito: "Ogni mortal mister..Giunto sul passo estremo" [Mefistofele / Epilogue], Verdi: "Di qual tetra luce...Ah s? ben mio...Di quella pira" [Il Trovatore / Act 3], Ponchielli: "Cielo e mar!" [La Gioconda, Op. 9], Puccini: "Che gelida manina" [La Boh?me / Act 1], Cilea: "? la solita storia del pastore" [L'Ar
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В программе «Арии тенора из итальянских опер» Лучано Паваротти предстает на пике своего выразительного мастерства, исполняя арии, которые сделали его легендой. От возвышенного лиризма Верди до проникновенной страсти Пуччини, эта исчерпывающая коллекция раскрывает непревзойденный дар Паваротти создавать мелодии, раскрывать характеры и трогать душу. Каждая композиция сияет новой глубиной и присутствием, приближая слушателей как никогда к неповторимой теплоте и блеску самого любимого в мире тенора. Альбом переиздается на виниле впервые с 1984 года, и впервые с новым ремастерированным HD-аудио. Записи были сделаны с премастер-лент, хранившихся в архивах Decca, и придают этим историческим записям свежий и прекрасный вид.
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