Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Luciano Pavarotti - Tenor Arias From Italian Opera (0028948718108) виниловая пластинка
В программе «Арии тенора из итальянских опер» Лучано Паваротти предстает на пике своего выразительного мастерства, исполняя арии, которые сделали его легендой. От возвышенного лиризма Верди до проникновенной страсти Пуччини, эта исчерпывающая коллекция раскрывает непревзойденный дар Паваротти создавать мелодии, раскрывать характеры и трогать душу. Каждая композиция сияет новой глубиной и присутствием, приближая слушателей как никогда к неповторимой теплоте и блеску самого любимого в мире тенора. Альбом переиздается на виниле впервые с 1984 года, и впервые с новым ремастерированным HD-аудио. Записи были сделаны с премастер-лент, хранившихся в архивах Decca, и придают этим историческим записям свежий и прекрасный вид.
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