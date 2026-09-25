Top.Mail.Ru
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 1
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 2
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 3
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 4
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 5
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Wright
Альбом (сингл)
South Side Soul
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 1
  • John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 2
  • John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 3
  • John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 4
  • John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 5
  • John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072556225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Wright
Альбом (сингл)
South Side Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
South Soul, 47th And Calumet, La Salle St After Hours, 63rd And Cottage Grove, 35th St Blues, Sin Corner, Amen Corner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: South Soul, 47th And Calumet, La Salle St After Hours, 63rd And Cottage Grove, 35th St Blues, Sin Corner, Amen Corner

Отзывы о товаре John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072556225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Wright
Альбом (сингл)
South Side Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
South Soul, 47th And Calumet, La Salle St After Hours, 63rd And Cottage Grove, 35th St Blues, Sin Corner, Amen Corner
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: South Soul, 47th And Calumet, La Salle St After Hours, 63rd And Cottage Grove, 35th St Blues, Sin Corner, Amen Corner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Wright - South Side Soul (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556225) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...