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Характеристики
Мощность
2950
Цвет
черный
Комплектация
основной гриль решетка гриль гриль пластина корзина для аэрожарки термометр
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733431
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основной гриль решетка гриль гриль пластина корзина для аэрожарки термометр
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х47
Вес, кг.
9.7
Описание товара Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный
Аэрогриль TROUVER Indoor Air fry grill IG20 Pro Black оснащен 8 интеллектуальными режимами, основанными на искусственном интеллекте. Приготовить ваши любимые блюда легко: достаточно нажать одну кнопку. Двойные нагревательные элементы обеспечивают циркуляцию горячего воздуха на 360° для равномерного подрумянивания. Воздух разогревается до 260 °С создавая хрустящую корочку и насыщенный вкус. Все аксессуары имеют антипригарное покрытие без ПТФЭ/ПФОК и пригодны для мытья в посудомоечной машине, источник нагрева - верхний и нижний нагревательные элементы. Через большое окно вы увидите все этапы приготовления в реальном времени. Следите за готовностью, цветом и текстурой блюд, не открывая крышку. Так вы сохраните тепло и гарантированно получите хороший результат.
основной гриль решетка гриль гриль пластина корзина для аэрожарки термометр
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
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Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль TROUVER Indoor Air fry grill IG20 Pro Black оснащен 8 интеллектуальными режимами, основанными на искусственном интеллекте. Приготовить ваши любимые блюда легко: достаточно нажать одну кнопку. Двойные нагревательные элементы обеспечивают циркуляцию горячего воздуха на 360° для равномерного подрумянивания. Воздух разогревается до 260 °С создавая хрустящую корочку и насыщенный вкус. Все аксессуары имеют антипригарное покрытие без ПТФЭ/ПФОК и пригодны для мытья в посудомоечной машине, источник нагрева - верхний и нижний нагревательные элементы. Через большое окно вы увидите все этапы приготовления в реальном времени. Следите за готовностью, цветом и текстурой блюд, не открывая крышку. Так вы сохраните тепло и гарантированно получите хороший результат.
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