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Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733418
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Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние, 733418

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Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
  • Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние - фото 1
  • Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
740 руб.  1 140 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние
740 руб. -35%
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Ширина, см
12.3
Высота, см
9.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х8
Вес, г.
440

Описание товара Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние

Причина уценки: не тот цвет Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: распылитель

Отзывы о товаре Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Ширина, см
12.3
Высота, см
9.9
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: не тот цвет Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: распылитель
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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