Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние, 733418
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%740 руб. 1 140 руб.
В наличии
Код товара: 733418
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740 руб. -35%
1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Ширина, см
12.3
Высота, см
9.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х8
Вес, г.
440
Описание товара Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние
Причина уценки: не тот цвет Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: распылитель
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Ширина, см
12.3
Высота, см
9.9
Страна производитель
Китай
Причина уценки: не тот цвет Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: распылитель
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Уцененный товар Распылитель импульсный GRINDA 490 м2 полив, на пике, латунный хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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