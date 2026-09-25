Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
29 см
Диаметр ручного душа, мм
8.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 480 руб.
В наличии
Код товара: 733415
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33 480 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
29 см
Диаметр ручного душа, мм
8.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Термостатический картридж Sedal® с термоэлементом Vernet®
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.46х0.15
Вес, кг.
7
Описание товара Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, лейка 2шт, шланг, смеситель, штанга, крепления, декор накладка
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
29 см
Диаметр ручного душа, мм
8.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Термостатический картридж Sedal® с термоэлементом Vernet®
Страна производитель
Чехия
Причина уценки: повреждена коробка, потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, лейка 2шт, шланг, смеситель, штанга, крепления, декор накладка
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 33480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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