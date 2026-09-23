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Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre купить с доставкой в Москве
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Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733411
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.97

Описание товара Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre

Ноутбук Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокие технические характеристики. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и производительность. - **Дизайн и качество сборки:** Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, что обеспечивает долговечность и удобство переноски — вес устройства составляет всего 1,69 кг. - **Дисплей:** Устройство оснащено 16-дюймовым сенсорным экраном с высоким разрешением 2880x1800 пикселей. OLED-матрица гарантирует насыщенные цвета и глубокий черный, что делает просмотр фильмов и работу с графикой особенно комфортными. - **Производительность:** Мощный процессор от Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD-накопителем объемом 512 ГБ обеспечивает быструю и надежную работу. - **Дополнительные возможности:** Ноутбук может трансформироваться по вашему усмотрению, что увеличивает его функциональность в различных ситуациях. Наличие подсветки клавиатуры делает работу в темноте комфортной. - **Безопасность и удобство:** Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. - **Связь и дополнительные функции:** Последняя версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение с различными устройствами. Также в ноутбуке есть встроенный кард-ридер для удобного обмена данными. Ноутбук Samsung — это отличное сочетание элегантности, инновационных технологий и функциональности, он идеально подойдет для работы, творчества и развлечений.

Отзывы о товаре Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокие технические характеристики. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и производительность. - **Дизайн и качество сборки:** Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, что обеспечивает долговечность и удобство переноски — вес устройства составляет всего 1,69 кг. - **Дисплей:** Устройство оснащено 16-дюймовым сенсорным экраном с высоким разрешением 2880x1800 пикселей. OLED-матрица гарантирует насыщенные цвета и глубокий черный, что делает просмотр фильмов и работу с графикой особенно комфортными. - **Производительность:** Мощный процессор от Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD-накопителем объемом 512 ГБ обеспечивает быструю и надежную работу. - **Дополнительные возможности:** Ноутбук может трансформироваться по вашему усмотрению, что увеличивает его функциональность в различных ситуациях. Наличие подсветки клавиатуры делает работу в темноте комфортной. - **Безопасность и удобство:** Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. - **Связь и дополнительные функции:** Последняя версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение с различными устройствами. Также в ноутбуке есть встроенный кард-ридер для удобного обмена данными. Ноутбук Samsung — это отличное сочетание элегантности, инновационных технологий и функциональности, он идеально подойдет для работы, творчества и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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