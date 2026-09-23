Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre
Ноутбук Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокие технические характеристики. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и производительность. - **Дизайн и качество сборки:** Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, что обеспечивает долговечность и удобство переноски — вес устройства составляет всего 1,69 кг. - **Дисплей:** Устройство оснащено 16-дюймовым сенсорным экраном с высоким разрешением 2880x1800 пикселей. OLED-матрица гарантирует насыщенные цвета и глубокий черный, что делает просмотр фильмов и работу с графикой особенно комфортными. - **Производительность:** Мощный процессор от Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD-накопителем объемом 512 ГБ обеспечивает быструю и надежную работу. - **Дополнительные возможности:** Ноутбук может трансформироваться по вашему усмотрению, что увеличивает его функциональность в различных ситуациях. Наличие подсветки клавиатуры делает работу в темноте комфортной. - **Безопасность и удобство:** Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. - **Связь и дополнительные функции:** Последняя версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение с различными устройствами. Также в ноутбуке есть встроенный кард-ридер для удобного обмена данными. Ноутбук Samsung — это отличное сочетание элегантности, инновационных технологий и функциональности, он идеально подойдет для работы, творчества и развлечений.
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