Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey
Ноутбук Samsung представляет собой современное устройство, воплощающее в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, идеально подходящие для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Благодаря корпусу из алюминия ноутбук не только выглядит стильно, но и обладает высокой прочностью, при этом его вес составляет всего 1,46 кг, что обеспечивает отличную портативность. Сердцем устройства является процессор Intel с частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивает плавную и быструю работу при выполнении многозадачных процессов. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 ГБ, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи информации. Сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей OLED дарит пользователю впечатляющее качество изображения с яркими цветами и глубокими контрастами. Наличие функции трансформера позволяет использовать устройство как в традиционном режиме ноутбука, так и в формате планшета, что добавляет удобства в работе с различными приложениями. Для быстрого и безопасного доступа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Поддержка технологии Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к другим устройствам и аксессуарам. Встроенный кард-ридер позволяет с легкостью работать с внешними носителями информации. Этот ноутбук Samsung - идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 112 790 руб.28198 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 112 800 руб.28200 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 113 110 руб.28278 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 113 980 руб.28495 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 114 690 руб.28673 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey