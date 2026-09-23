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Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey купить с доставкой в Москве
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Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey

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Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6&quot;/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360 NP750
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6&quot;/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733409
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360 NP750
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
68.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.97

Описание товара Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey

Ноутбук Samsung представляет собой современное устройство, воплощающее в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, идеально подходящие для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Благодаря корпусу из алюминия ноутбук не только выглядит стильно, но и обладает высокой прочностью, при этом его вес составляет всего 1,46 кг, что обеспечивает отличную портативность. Сердцем устройства является процессор Intel с частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивает плавную и быструю работу при выполнении многозадачных процессов. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 ГБ, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи информации. Сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей OLED дарит пользователю впечатляющее качество изображения с яркими цветами и глубокими контрастами. Наличие функции трансформера позволяет использовать устройство как в традиционном режиме ноутбука, так и в формате планшета, что добавляет удобства в работе с различными приложениями. Для быстрого и безопасного доступа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Поддержка технологии Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к другим устройствам и аксессуарам. Встроенный кард-ридер позволяет с легкостью работать с внешними носителями информации. Этот ноутбук Samsung - идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360 NP750
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
68.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung представляет собой современное устройство, воплощающее в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, идеально подходящие для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Благодаря корпусу из алюминия ноутбук не только выглядит стильно, но и обладает высокой прочностью, при этом его вес составляет всего 1,46 кг, что обеспечивает отличную портативность. Сердцем устройства является процессор Intel с частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивает плавную и быструю работу при выполнении многозадачных процессов. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 ГБ, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи информации. Сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей OLED дарит пользователю впечатляющее качество изображения с яркими цветами и глубокими контрастами. Наличие функции трансформера позволяет использовать устройство как в традиционном режиме ноутбука, так и в формате планшета, что добавляет удобства в работе с различными приложениями. Для быстрого и безопасного доступа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Поддержка технологии Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к другим устройствам и аксессуарам. Встроенный кард-ридер позволяет с легкостью работать с внешними носителями информации. Этот ноутбук Samsung - идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы


Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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