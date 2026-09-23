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Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey купить с доставкой в Москве
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Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото 8
  • Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733407
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.3

Описание товара Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey

Ноутбуки Samsung представляют собой мощное сочетание современных технологий и стильного дизайна, обеспечивая пользователям высочайший уровень производительности и комфорта. Одной из впечатляющих моделей является ноутбук с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 2880x1800, который предлагает невероятно четкое и яркое изображение, поддерживаемое сенсорным экраном для удобства управления. Под капотом этого устройства установлен процессор серии Intel Core Ultra 5 от ведущего производителя Intel, который гарантирует высокую производительность в многозадачном режиме. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают безупречную работу даже при выполнении ресурсоемких задач, а SSD с объемом 512 ГБ обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, а также достаточное пространство для хранения ваших файлов и приложений. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая интуитивно понятный интерфейс и доступ к широкому спектру приложений. Тонкий и легкий корпус, весом всего 1,56 кг, делает его идеальным компаньоном как для работы, так и для развлечений в пути. Дополнительно, наличие встроенного кард-ридера упрощает обмен данными с другими устройствами, а поддержка Bluetooth версии v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с периферийными устройствами. Подсветка клавиатуры облегчает работу в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца гарантирует надежную защиту ваших данных. Эргономичный дизайн и передовые технологии делают этот ноутбук Samsung идеальным выбором для пользователей, которые ценят производительность, удобство и безопасность в цифровом мире.

Отзывы о товаре Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Samsung представляют собой мощное сочетание современных технологий и стильного дизайна, обеспечивая пользователям высочайший уровень производительности и комфорта. Одной из впечатляющих моделей является ноутбук с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 2880x1800, который предлагает невероятно четкое и яркое изображение, поддерживаемое сенсорным экраном для удобства управления. Под капотом этого устройства установлен процессор серии Intel Core Ultra 5 от ведущего производителя Intel, который гарантирует высокую производительность в многозадачном режиме. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают безупречную работу даже при выполнении ресурсоемких задач, а SSD с объемом 512 ГБ обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, а также достаточное пространство для хранения ваших файлов и приложений. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая интуитивно понятный интерфейс и доступ к широкому спектру приложений. Тонкий и легкий корпус, весом всего 1,56 кг, делает его идеальным компаньоном как для работы, так и для развлечений в пути. Дополнительно, наличие встроенного кард-ридера упрощает обмен данными с другими устройствами, а поддержка Bluetooth версии v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с периферийными устройствами. Подсветка клавиатуры облегчает работу в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца гарантирует надежную защиту ваших данных. Эргономичный дизайн и передовые технологии делают этот ноутбук Samsung идеальным выбором для пользователей, которые ценят производительность, удобство и безопасность в цифровом мире.
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Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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