Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Tactical Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Tactical Black
Умные часы Amazfit — это воплощение элегантности и функциональности, созданное для тех, кто ценит стиль и технологии. Эти часы обладают легким весом всего 0,0468 кг и выполнены в корпусе из титана, что обеспечивает их прочность и долговечность. Умные часы поддерживают вибрацию, что позволяет не пропустить важные уведомления. С их помощью вы сможете следить за своим здоровьем и активностью благодаря широкому набору датчиков, среди которых барометр, гироскоп, датчик освещенности и термометр. Операционная система Zepp OS обеспечивает плавный и интуитивно понятный интерфейс. Amazfit предлагает продолжительное время работы в активном режиме — до 25 часов, благодаря аккумулятору емкостью 500 мА·ч. Водо- и пылезащита класса IP68 гарантируют, что ваши часы останутся надежными в любых условиях. Дизайн часов завершает ремешок из силикона, который удобно регулируется по длине и может быть легко заменен, позволяя адаптировать устройство под ваш стиль. Золотистый корпус в сочетании с черным ремешком создают эффектный и современный образ. Эти умные часы произведены в Китае и представляют бренд Amazfit, который известен высоким качеством и инновациями. Ко всему прочему, возможность смены ремешка позволяет еще больше разнообразить их внешний вид и функциональность. Позвольте себе насладиться сочетанием передовых технологий и утонченного дизайна с Amazfit.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Отзывы о товаре Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Tactical Black