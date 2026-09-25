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Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние купить с доставкой в Москве, 733389
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Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние, 733389

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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние - фото 1
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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние - фото 1
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
4 790 руб.  6 650 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733389
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние
4 790 руб. -28%
6 650 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х33
Вес, кг.
4.9

Описание товара Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние

Внешний вид : отличное состояние Комплектность : коробка , документы, аэрогриль Причина уценки: потертости корпусе



Теги товара: 6 л, с тэном

Отзывы о товаре Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : коробка , документы, аэрогриль Причина уценки: потертости корпусе


Теги товара: 6 л, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние - стоимость товара 4790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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