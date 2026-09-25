Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние, 733389
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%4 790 руб. 6 650 руб.
В наличии
Код товара: 733389
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Загружаем...
4 790 руб. -28%
6 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х33
Вес, кг.
4.9
Описание товара Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : коробка , документы, аэрогриль Причина уценки: потертости корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : коробка , документы, аэрогриль Причина уценки: потертости корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Уцененный товар Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) отличное состояние - стоимость товара 4790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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