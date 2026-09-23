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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac

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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 21
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1680
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 21
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733378
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Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
325

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac

Смартфон Samsung с внушительной встроенной памятью 512 Гб и оперативной 12 Гб создаёт новые горизонты для работы, игр и хранения всего важного без необходимости стирать любимые приложения и фотографии. Диагональ экрана 6,7 дюйма и высокое разрешение 2340x1080 позволяют наслаждаться яркой, детализированной картинкой — идеальный вариант для фильмов, соцсетей и навигации. Частота обновления 120 Гц добавляет плавности любому движению на экране — листайте ленту, смотрите видео и играйте в динамичные игры без подвисаний. Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает работу в течение дня даже при активном использовании, а лёгкий вес в 179 грамм делает смартфон удобным, не утяжеляя руку в повседневной жизни. Два слота для nano-SIM дают свободу общения и разделения личных и рабочих номеров. Класс защиты IP68 означает уверенность в любой погоде и защите от воды и пыли. Продуманная навигация с поддержкой сразу пяти систем (BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС) особенно поможет в дальних поездках и путешествиях. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и удобный доступ к устройству, а стильный сиреневый цвет подчеркнёт индивидуальность. Продуманное сочетание высоких технологий, мощности и экономичности в одном корпусе для тех, кто ценит свободу и стиль.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Смартфон Samsung с внушительной встроенной памятью 512 Гб и оперативной 12 Гб создаёт новые горизонты для работы, игр и хранения всего важного без необходимости стирать любимые приложения и фотографии. Диагональ экрана 6,7 дюйма и высокое разрешение 2340x1080 позволяют наслаждаться яркой, детализированной картинкой — идеальный вариант для фильмов, соцсетей и навигации. Частота обновления 120 Гц добавляет плавности любому движению на экране — листайте ленту, смотрите видео и играйте в динамичные игры без подвисаний. Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает работу в течение дня даже при активном использовании, а лёгкий вес в 179 грамм делает смартфон удобным, не утяжеляя руку в повседневной жизни. Два слота для nano-SIM дают свободу общения и разделения личных и рабочих номеров. Класс защиты IP68 означает уверенность в любой погоде и защите от воды и пыли. Продуманная навигация с поддержкой сразу пяти систем (BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС) особенно поможет в дальних поездках и путешествиях. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и удобный доступ к устройству, а стильный сиреневый цвет подчеркнёт индивидуальность. Продуманное сочетание высоких технологий, мощности и экономичности в одном корпусе для тех, кто ценит свободу и стиль.
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