Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green
**Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8+256Gb, зелёный (SM-A376EDGGCAU)** Откройте для себя мир передовых технологий с Samsung Galaxy A37 5G! Этот стильный и мощный смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy A37 5G?** * **Впечатляющий дисплей:** 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 1480 гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Тройная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит вам целый день использования без подзарядки. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться дождя или случайного попадания влаги. * **Современные технологии связи:** поддержка 5G, двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ax. Дополнительные преимущества: * удобный сканер отпечатков пальцев; * поддержка быстрой зарядки; * стильный зелёный корпус из стекла; * проводной интерфейс USB Type-C. Samsung Galaxy A37 5G — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современного смартфона!
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