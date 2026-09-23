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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green

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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1480
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733364
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Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1480
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 8 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
310

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green

**Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8+256Gb, зелёный (SM-A376EDGGCAU)** Откройте для себя мир передовых технологий с Samsung Galaxy A37 5G! Этот стильный и мощный смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy A37 5G?** * **Впечатляющий дисплей:** 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 1480 гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Тройная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит вам целый день использования без подзарядки. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться дождя или случайного попадания влаги. * **Современные технологии связи:** поддержка 5G, двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ax. Дополнительные преимущества: * удобный сканер отпечатков пальцев; * поддержка быстрой зарядки; * стильный зелёный корпус из стекла; * проводной интерфейс USB Type-C. Samsung Galaxy A37 5G — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современного смартфона!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EDGGCAU) Green




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1480
Частота процессора, МГц
2750
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 8 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8+256Gb, зелёный (SM-A376EDGGCAU)** Откройте для себя мир передовых технологий с Samsung Galaxy A37 5G! Этот стильный и мощный смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy A37 5G?** * **Впечатляющий дисплей:** 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 1480 гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Тройная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит вам целый день использования без подзарядки. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться дождя или случайного попадания влаги. * **Современные технологии связи:** поддержка 5G, двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ax. Дополнительные преимущества: * удобный сканер отпечатков пальцев; * поддержка быстрой зарядки; * стильный зелёный корпус из стекла; * проводной интерфейс USB Type-C. Samsung Galaxy A37 5G — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современного смартфона!
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Отзывы


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