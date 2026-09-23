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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White

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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1480
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733363
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Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1480
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 8 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
310

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White

Samsung — стильный и современный смартфон с большим 6,7-дюймовым экраном и ярким белым дизайном. Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечивает долгое время работы без подзарядки, что особенно удобно для активного использования в течение дня. Поддержка двух nano-SIM карт делает гаджет универсальным для работы и личных дел одновременно. Смартфон оснащён 8-ядерным процессором и 8 Гб оперативной памяти — для быстрой работы даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенное хранилище на целых 256 Гб позволяет сохранять множество фото, видео и приложений без ограничений. Класс защиты IP68 сохраняет устройство в безопасности от воды и пыли. Точный сканер отпечатка пальца обеспечивает быструю и надёжную разблокировку. Системы навигации BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС помогают уверенно ориентироваться в любом месте. При весе 196 г смартфон остаётся лёгким и удобным для повседневного использования. Устройство работает под управлением Android, обеспечивая простоту в настройке и многофункциональность. Пластиковый корпус делает гаджет лёгким и практичным для активной жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1480
Частота процессора, МГц
2750
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 8 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung — стильный и современный смартфон с большим 6,7-дюймовым экраном и ярким белым дизайном. Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечивает долгое время работы без подзарядки, что особенно удобно для активного использования в течение дня. Поддержка двух nano-SIM карт делает гаджет универсальным для работы и личных дел одновременно. Смартфон оснащён 8-ядерным процессором и 8 Гб оперативной памяти — для быстрой работы даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенное хранилище на целых 256 Гб позволяет сохранять множество фото, видео и приложений без ограничений. Класс защиты IP68 сохраняет устройство в безопасности от воды и пыли. Точный сканер отпечатка пальца обеспечивает быструю и надёжную разблокировку. Системы навигации BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС помогают уверенно ориентироваться в любом месте. При весе 196 г смартфон остаётся лёгким и удобным для повседневного использования. Устройство работает под управлением Android, обеспечивая простоту в настройке и многофункциональность. Пластиковый корпус делает гаджет лёгким и практичным для активной жизни.
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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