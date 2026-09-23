Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/256Gb (SM-A376EZWGCAU) White
Samsung — стильный и современный смартфон с большим 6,7-дюймовым экраном и ярким белым дизайном. Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечивает долгое время работы без подзарядки, что особенно удобно для активного использования в течение дня. Поддержка двух nano-SIM карт делает гаджет универсальным для работы и личных дел одновременно. Смартфон оснащён 8-ядерным процессором и 8 Гб оперативной памяти — для быстрой работы даже с ресурсоёмкими приложениями. Встроенное хранилище на целых 256 Гб позволяет сохранять множество фото, видео и приложений без ограничений. Класс защиты IP68 сохраняет устройство в безопасности от воды и пыли. Точный сканер отпечатка пальца обеспечивает быструю и надёжную разблокировку. Системы навигации BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС помогают уверенно ориентироваться в любом месте. При весе 196 г смартфон остаётся лёгким и удобным для повседневного использования. Устройство работает под управлением Android, обеспечивая простоту в настройке и многофункциональность. Пластиковый корпус делает гаджет лёгким и практичным для активной жизни.
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