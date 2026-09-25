Top.Mail.Ru
Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733354
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние, 733354

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
  • Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 1
  • Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 2
  • Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 3
  • Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 4
  • Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 5
  • Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 6
  • Доска глад. Perilla &quot;Сильвия&quot; хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 510 руб.  4 190 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние
2 510 руб. -40%
4 190 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perilla
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода, противоскользящие насадки для ножек
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Регулировка высоты
да
Цвет
серый
Ширина, см
44
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х20х20
Вес, кг.
4

Описание товара Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние

Причина уценки: поврежден чехол, нет пластиковых накладок на двух краях ножек Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, подрукавник

Отзывы о товаре Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Perilla
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода, противоскользящие насадки для ножек
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Регулировка высоты
да
Цвет
серый
Ширина, см
44
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: поврежден чехол, нет пластиковых накладок на двух краях ножек Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, подрукавник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - по цене 2510 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...