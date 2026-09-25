Wes Montgomery - Bumpin' (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) виниловая пластинка
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Описание товара Wes Montgomery - Bumpin' (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) виниловая пластинка
«Bumpin'» — альбом американского джазового гитариста Уэса Монтгомери, выпущенный в 1965 году. Это был первый альбом Монтгомери, попавший в чарт Billboard Top LP. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Под руководством продюсера Крида Тейлора Уэс Монтгомери начал своё преображение из чистого джазового гитариста в первую звезду кроссовера в 1964 году. Продав более 100 000 копий своего дебютного альбома на лейбле «Movin' Wes», он наконец ворвался в чарты Billboard в 1965 году со своим вторым альбомом «Bumpin'». В сопровождении превосходно аранжированного оркестра под руководством Дона Себески гитарист записал фантастическую смесь балладных стандартов, латиноамериканских произведений и блюзовых, свингующих оригинальных композиций.
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