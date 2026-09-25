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Wes Montgomery - Bumpin' (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wes Montgomery - Bumpin' (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Bumpin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wes Montgomery - Bumpin&#039; (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) - фото 1
  • Wes Montgomery - Bumpin&#039; (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733346
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478366864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Bumpin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bumpin', Tear It Down, A Quiet Thing, Con Alma, Love Theme From «The Sandpiper» The Shadow Of Your Smile, Mi Cosa, Here's The Rainy Day, Musty
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wes Montgomery - Bumpin' (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) виниловая пластинка

«Bumpin'» — альбом американского джазового гитариста Уэса Монтгомери, выпущенный в 1965 году. Это был первый альбом Монтгомери, попавший в чарт Billboard Top LP. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Под руководством продюсера Крида Тейлора Уэс Монтгомери начал своё преображение из чистого джазового гитариста в первую звезду кроссовера в 1964 году. Продав более 100 000 копий своего дебютного альбома на лейбле «Movin' Wes», он наконец ворвался в чарты Billboard в 1965 году со своим вторым альбомом «Bumpin'». В сопровождении превосходно аранжированного оркестра под руководством Дона Себески гитарист записал фантастическую смесь балладных стандартов, латиноамериканских произведений и блюзовых, свингующих оригинальных композиций.

Отзывы о товаре Wes Montgomery - Bumpin' (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366864) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478366864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Bumpin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bumpin', Tear It Down, A Quiet Thing, Con Alma, Love Theme From «The Sandpiper» The Shadow Of Your Smile, Mi Cosa, Here's The Rainy Day, Musty
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
«Bumpin'» — альбом американского джазового гитариста Уэса Монтгомери, выпущенный в 1965 году. Это был первый альбом Монтгомери, попавший в чарт Billboard Top LP. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Под руководством продюсера Крида Тейлора Уэс Монтгомери начал своё преображение из чистого джазового гитариста в первую звезду кроссовера в 1964 году. Продав более 100 000 копий своего дебютного альбома на лейбле «Movin' Wes», он наконец ворвался в чарты Billboard в 1965 году со своим вторым альбомом «Bumpin'». В сопровождении превосходно аранжированного оркестра под руководством Дона Себески гитарист записал фантастическую смесь балладных стандартов, латиноамериканских произведений и блюзовых, свингующих оригинальных композиций.
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