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Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) виниловая пластинка

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Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 1
Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 2
Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 3
Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 4
Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
The Composer Of Desafinado Plays
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 1
  • Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 2
  • Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 3
  • Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 4
  • Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733345
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478179884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
The Composer Of Desafinado Plays
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Girl from Ipanema, Amor em Paz, Agua de Beber, Vivo Sonhando, O Morro N?o Tem Vez, Insensatez, Corcovado, One Note Samba, Meditation, S? Dan?o Samba, Chega de Saudade, Desafinado
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) виниловая пластинка

Альбом "The Composer of Desafinado, Plays", записанный в 1963 году, документирует начало длительных творческих отношений между Антониу Карлосом Жобимом и аранжировщиком Клаусом Огерманом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны продюсеров, Жобим в своем дебютном альбоме для Verve играет не только на гитаре, но и на фортепиано. К Жобиму присоединились Джордж Дювивье (бас), Эдисон Мачадо (ударные), Лео Райт (флейта), Джимми Кливленд (тромбон) и все струнные инструменты в 12-трековом инструментальном сете, включающем классику босса-новы, такую как "Corcovado", "The Girl from Ipanema", "Agua de Beber" и другие.

Отзывы о товаре Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478179884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
The Composer Of Desafinado Plays
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Girl from Ipanema, Amor em Paz, Agua de Beber, Vivo Sonhando, O Morro N?o Tem Vez, Insensatez, Corcovado, One Note Samba, Meditation, S? Dan?o Samba, Chega de Saudade, Desafinado
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
Альбом "The Composer of Desafinado, Plays", записанный в 1963 году, документирует начало длительных творческих отношений между Антониу Карлосом Жобимом и аранжировщиком Клаусом Огерманом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны продюсеров, Жобим в своем дебютном альбоме для Verve играет не только на гитаре, но и на фортепиано. К Жобиму присоединились Джордж Дювивье (бас), Эдисон Мачадо (ударные), Лео Райт (флейта), Джимми Кливленд (тромбон) и все струнные инструменты в 12-трековом инструментальном сете, включающем классику босса-новы, такую как "Corcovado", "The Girl from Ipanema", "Agua de Beber" и другие.
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