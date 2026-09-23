Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) виниловая пластинка
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Описание товара Antonio Carlos Jobim - The Composer Of Desafinado Plays (Analogue) (0602478179884) виниловая пластинка
Альбом "The Composer of Desafinado, Plays", записанный в 1963 году, документирует начало длительных творческих отношений между Антониу Карлосом Жобимом и аранжировщиком Клаусом Огерманом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны продюсеров, Жобим в своем дебютном альбоме для Verve играет не только на гитаре, но и на фортепиано. К Жобиму присоединились Джордж Дювивье (бас), Эдисон Мачадо (ударные), Лео Райт (флейта), Джимми Кливленд (тромбон) и все струнные инструменты в 12-трековом инструментальном сете, включающем классику босса-новы, такую как "Corcovado", "The Girl from Ipanema", "Agua de Beber" и другие.
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