Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) виниловая пластинка
Organ Grinder Swing — студийный альбом джазового органиста Джимми Смита, выпущенный в 1965 году. На нем он вернулся к составу трио (гитара и ударные), который использовал в начале своей карьеры в Blue Note. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Наряду с «The Cat» этот альбом стал одним из самых хитовых альбомов эпохи Verve. Записан в Нью-Джерси 14 и 15 июня 1965 года. На своих первых семи студийных альбомах для Verve органист Hammond Джимми Смит постоянно сотрудничал с такими ведущими аранжировщиками, как Оливер Нельсон, Клаус Огерман и Лало Шифрин. Лишь в альбоме 1965 года «Organ Grinder Swing» он вернулся к составу трио с гитарой и ударными. Этот альбом, продержавшийся 31 неделю в американском чарте Billboard 200, достигнув 15-го места, стал второй по величине позицией Смита в чартах.
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