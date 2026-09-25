Top.Mail.Ru
Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) - фото 1
Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) - фото 2
Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Carl Perkins
Альбом (сингл)
The King Of Rockability
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) - фото 1
  • Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) - фото 2
  • Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733341
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sun Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sun Records
Barcode
[0015047803293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Carl Perkins
Альбом (сингл)
The King Of Rockability
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Honey Don't, Your True Love, Boppin' The Blues, Look At That Moon, Matchbox, Blue Suede Shoes, Pink Pedal Pushers, Movie Magg, Everybody's Trying To Be My Baby, You Can Do No Wrong, All Mama's Children, Y.O.U., Put Your Cat Clothes On, Sweethearts Or Strangers
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка

«The King Of Rockabilly» — коллекция хитов Карла Перкинса. Рокабилли, энергичное сочетание раннего рок-н-ролла, ритм-энд-блюза и кантри, составляет основу стиля Перкинса. Издание на 180 г виниле. Подборка треков подчеркивает важность и талант Перкинса как автора песен и гитариста. Альбом включает альтернативную версию классической песни "Honey Don't", в которой Перкинс демонстрирует игривость и вневременность своей музыки. Также представлена ??"Boppin' The Blues", классический пример заразительного, ритмичного стиля, столь характерного для рокабилли. Еще один выдающийся трек — "Put Your Cat Clothes On", в котором на фортепиано играет не кто иной, как Джерри Ли Льюис. Этот дуэт подчеркивает дух сотрудничества, который помог сформировать рок-н-ролл 1950-х годов. Наряду с этими треками, альбом также включает в себя такие классические композиции, как «Blue Suede Shoes», легендарную песню, которая принесла Перкинсу всемирное признание как одному из отцов-основателей жанра.

Отзывы о товаре Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sun Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sun Records
Barcode
[0015047803293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Carl Perkins
Альбом (сингл)
The King Of Rockability
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Honey Don't, Your True Love, Boppin' The Blues, Look At That Moon, Matchbox, Blue Suede Shoes, Pink Pedal Pushers, Movie Magg, Everybody's Trying To Be My Baby, You Can Do No Wrong, All Mama's Children, Y.O.U., Put Your Cat Clothes On, Sweethearts Or Strangers
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The King Of Rockabilly» — коллекция хитов Карла Перкинса. Рокабилли, энергичное сочетание раннего рок-н-ролла, ритм-энд-блюза и кантри, составляет основу стиля Перкинса. Издание на 180 г виниле. Подборка треков подчеркивает важность и талант Перкинса как автора песен и гитариста. Альбом включает альтернативную версию классической песни "Honey Don't", в которой Перкинс демонстрирует игривость и вневременность своей музыки. Также представлена ??"Boppin' The Blues", классический пример заразительного, ритмичного стиля, столь характерного для рокабилли. Еще один выдающийся трек — "Put Your Cat Clothes On", в котором на фортепиано играет не кто иной, как Джерри Ли Льюис. Этот дуэт подчеркивает дух сотрудничества, который помог сформировать рок-н-ролл 1950-х годов. Наряду с этими треками, альбом также включает в себя такие классические композиции, как «Blue Suede Shoes», легендарную песню, которая принесла Перкинсу всемирное признание как одному из отцов-основателей жанра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...