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Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Live At Sin-E
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) - фото 1
  • Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) - фото 2
  • Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733340
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584061719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Live At Sin-E
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Be Your Husband, Lover, You Should've Come Over, Mojo Pin, Monologue - Duane Eddy, Songs For Lovers, Grace, Monologue - Reverb, The Doors, Strange Fruit, Night Flight, If You Knew, Monologue - Fabulous Time For A Guinness, Unforgiven (Last Goodbye), Twelfth Of Never, Monologue - Caf? Days, Monologue - Eternal Life, Eternal Life, Just Like A Woman, Monologue - False Start, Apology, Miles Davis, Calling You, Monologue - Nusrat, He's My Elvis, Yeh Jo Halka Halka Saroor Hai, Monologue - I'm A Ridicu
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Be Your Husband, Lover, You Should've Come Over, Mojo Pin, Monologue - Duane Eddy, Songs For Lovers, Grace, Monologue - Reverb, The Doors, Strange Fruit, Night Flight, If You Knew, Monologue - Fabulous Time For A Guinness, Unforgiven (Last Goodbye), Twelfth Of Never, Monologue - Caf? Days, Monologue - Eternal Life, Eternal Life, Just Like A Woman, Monologue - False Start, Apology, Miles Davis, Calling You, Monologue - Nusrat, He's My Elvis, Yeh Jo Halka Halka Saroor Hai, Monologue - I'm A Ridiculous Person, If You See Her, Say Hello, Monologue - Matt Dillon, Hollies, Classic Rock Radio, Dink's Song, Monologue - Musical Chairs, Drown In My Own Tears, Monologue - The Suckiest Water, The Way Young Lovers Do, Monologue - Walk Through Walls, Je N'en Connais Pas La Fin, I Shall Be Released, Sweet Thing, Monologue - Good Night Bill, Hallelujah

Отзывы о товаре Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584061719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Live At Sin-E
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Be Your Husband, Lover, You Should've Come Over, Mojo Pin, Monologue - Duane Eddy, Songs For Lovers, Grace, Monologue - Reverb, The Doors, Strange Fruit, Night Flight, If You Knew, Monologue - Fabulous Time For A Guinness, Unforgiven (Last Goodbye), Twelfth Of Never, Monologue - Caf? Days, Monologue - Eternal Life, Eternal Life, Just Like A Woman, Monologue - False Start, Apology, Miles Davis, Calling You, Monologue - Nusrat, He's My Elvis, Yeh Jo Halka Halka Saroor Hai, Monologue - I'm A Ridicu
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Be Your Husband, Lover, You Should've Come Over, Mojo Pin, Monologue - Duane Eddy, Songs For Lovers, Grace, Monologue - Reverb, The Doors, Strange Fruit, Night Flight, If You Knew, Monologue - Fabulous Time For A Guinness, Unforgiven (Last Goodbye), Twelfth Of Never, Monologue - Caf? Days, Monologue - Eternal Life, Eternal Life, Just Like A Woman, Monologue - False Start, Apology, Miles Davis, Calling You, Monologue - Nusrat, He's My Elvis, Yeh Jo Halka Halka Saroor Hai, Monologue - I'm A Ridiculous Person, If You See Her, Say Hello, Monologue - Matt Dillon, Hollies, Classic Rock Radio, Dink's Song, Monologue - Musical Chairs, Drown In My Own Tears, Monologue - The Suckiest Water, The Way Young Lovers Do, Monologue - Walk Through Walls, Je N'en Connais Pas La Fin, I Shall Be Released, Sweet Thing, Monologue - Good Night Bill, Hallelujah
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Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) виниловая пластинка - купить по цене 6730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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