Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jeff Buckley - Live At Sin-E (Box) (0199584061719) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Be Your Husband, Lover, You Should've Come Over, Mojo Pin, Monologue - Duane Eddy, Songs For Lovers, Grace, Monologue - Reverb, The Doors, Strange Fruit, Night Flight, If You Knew, Monologue - Fabulous Time For A Guinness, Unforgiven (Last Goodbye), Twelfth Of Never, Monologue - Caf? Days, Monologue - Eternal Life, Eternal Life, Just Like A Woman, Monologue - False Start, Apology, Miles Davis, Calling You, Monologue - Nusrat, He's My Elvis, Yeh Jo Halka Halka Saroor Hai, Monologue - I'm A Ridiculous Person, If You See Her, Say Hello, Monologue - Matt Dillon, Hollies, Classic Rock Radio, Dink's Song, Monologue - Musical Chairs, Drown In My Own Tears, Monologue - The Suckiest Water, The Way Young Lovers Do, Monologue - Walk Through Walls, Je N'en Connais Pas La Fin, I Shall Be Released, Sweet Thing, Monologue - Good Night Bill, Hallelujah
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