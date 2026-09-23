The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Star Wars Saga (coloured) (3760300319536) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Star Wars Saga
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733338
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Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300319536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Star Wars Saga
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars: A New Hope, Cantina Band, The Throne Room / Finally, The Imperial March, Forrest Battle, Duel Of The Fates, Across The Stars, Battle Of The Heroes
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Star Wars Saga (coloured) (3760300319536) виниловая пластинка
Самые прекрасные темы знаменитой научно-фантастической вселенной «Звёздных войн», созданной американским режиссёром Джорджем Лукасом, теперь собраны на этой эксклюзивной пластинке в исполнении Пражского филармонического оркестра. Издание на прозрачном виниле. Отмеченный наградами саундтрек к «Звёздным войнам», написанный Джоном Уильямсом и вдохновлённый операми Вагнера, оказал огромное влияние на всю последующую киномузыку.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300319536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Star Wars Saga
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars: A New Hope, Cantina Band, The Throne Room / Finally, The Imperial March, Forrest Battle, Duel Of The Fates, Across The Stars, Battle Of The Heroes
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Самые прекрасные темы знаменитой научно-фантастической вселенной «Звёздных войн», созданной американским режиссёром Джорджем Лукасом, теперь собраны на этой эксклюзивной пластинке в исполнении Пражского филармонического оркестра. Издание на прозрачном виниле. Отмеченный наградами саундтрек к «Звёздным войнам», написанный Джоном Уильямсом и вдохновлённый операми Вагнера, оказал огромное влияние на всю последующую киномузыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Star Wars Saga (coloured) (3760300319536) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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