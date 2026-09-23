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The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) виниловая пластинка

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The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 1
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 2
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 3
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Complete Harry Potter Film Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 1
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 2
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 3
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733337
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Характеристики

Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300318522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Complete Harry Potter Film Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tha Mobb, Fly In, Money On My Mind, Fireman, Mo Fire, On Tha Block #1, Best Rapper Alive, Lock & Load, Oh No, Grown Man, On Tha Block #2, Hit 'Em Up, Hedwig's Theme, Harry's Wondrous World, Nimbus 2000, Christmas At Hogwarts, Leaving Hogwarts, Fawkes The Phoenix, The Chamber of secrets, Gilderoy Lockhart, Dobby The House Elf, Cakes for Crabe and Goyle, Reunion of Friends, Aunt Marge's Waltz, The Knight Bus, Double Trouble, A Window To The Past, Witches, Wands and Wizards, Mischief Managed / A Wi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) виниловая пластинка

Этот релиз содержит квинтэссенцию саундтреков к фильмам о Гарри Поттере с 11 лучшими композициями Джона Уильямса (получившего две номинации на премию «Оскар»), Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла в исполнении всемирно известного Пражского филармонического оркестра. Издание на винилеЭтот виниловый бокс-сет, выпущенный ограниченным тиражом, представляет собой компиляцию всей музыки из восьми фильмов кинофраншизы о Гарри Поттере в исполнении Пражского филармонического оркестра. В сборник вошли произведения от всех четырех композиторов, работавших над саундтреками к фильмам: Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300318522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Complete Harry Potter Film Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tha Mobb, Fly In, Money On My Mind, Fireman, Mo Fire, On Tha Block #1, Best Rapper Alive, Lock & Load, Oh No, Grown Man, On Tha Block #2, Hit 'Em Up, Hedwig's Theme, Harry's Wondrous World, Nimbus 2000, Christmas At Hogwarts, Leaving Hogwarts, Fawkes The Phoenix, The Chamber of secrets, Gilderoy Lockhart, Dobby The House Elf, Cakes for Crabe and Goyle, Reunion of Friends, Aunt Marge's Waltz, The Knight Bus, Double Trouble, A Window To The Past, Witches, Wands and Wizards, Mischief Managed / A Wi
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Этот релиз содержит квинтэссенцию саундтреков к фильмам о Гарри Поттере с 11 лучшими композициями Джона Уильямса (получившего две номинации на премию «Оскар»), Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла в исполнении всемирно известного Пражского филармонического оркестра. Издание на винилеЭтот виниловый бокс-сет, выпущенный ограниченным тиражом, представляет собой компиляцию всей музыки из восьми фильмов кинофраншизы о Гарри Поттере в исполнении Пражского филармонического оркестра. В сборник вошли произведения от всех четырех композиторов, работавших над саундтреками к фильмам: Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла.


Теги товара: Кинематограф
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