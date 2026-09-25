The Sugarhill Gang - Sugarhill Gang (coloured) (8719262040007) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Sugarhill Gang
Альбом (сингл)
Sugarhill Gang
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 733330
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Sugarhill Gang
Альбом (сингл)
Sugarhill Gang
Жанр
Диско
Трек-лист
Here I Am, Rapper's Reprise (Jam-Jam), Bad News, Sugar Hill Groove, Passion Play, Rapper's Delight (Bonus Track), Rapper's Delight (Single Version)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Sugarhill Gang - Sugarhill Gang (coloured) (8719262040007) виниловая пластинка
Sugarhill Gang — дебютный студийный альбом американской рэп-группы The Sugarhill Gang, выпущенный в 1980 году. Sugarhill Gang — американское хип-хоп трио, наиболее известное своим хитом 1979 года «Rapper's Delight», первым рэп-синглом, попавшим в Топ-40 чарта Billboard Hot 100. Этот трек стал первым знакомством с хип-хопом для миллионов людей. Sugarhill Gang также были одной из первых рэп-групп, записавших полноформатный альбом. В издание в качестве бонус-трека вошла оригинальная 7-дюймовая версия песни "Rapper's Delight".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Sugarhill Gang
Альбом (сингл)
Sugarhill Gang
Жанр
Диско
Трек-лист
Here I Am, Rapper's Reprise (Jam-Jam), Bad News, Sugar Hill Groove, Passion Play, Rapper's Delight (Bonus Track), Rapper's Delight (Single Version)
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Sugarhill Gang — дебютный студийный альбом американской рэп-группы The Sugarhill Gang, выпущенный в 1980 году. Sugarhill Gang — американское хип-хоп трио, наиболее известное своим хитом 1979 года «Rapper's Delight», первым рэп-синглом, попавшим в Топ-40 чарта Billboard Hot 100. Этот трек стал первым знакомством с хип-хопом для миллионов людей. Sugarhill Gang также были одной из первых рэп-групп, записавших полноформатный альбом. В издание в качестве бонус-трека вошла оригинальная 7-дюймовая версия песни "Rapper's Delight".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Sugarhill Gang - Sugarhill Gang (coloured) (8719262040007) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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