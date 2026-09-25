Miles Davis - Get Up With It (8719262029880) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Get Up With It
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 733329
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Get Up With It
Жанр
Jazz
Трек-лист
He Loved Him Madly, Maiysha, Honky Tonk, Rated X, Calypso Frelimo, Red China Blues, Mtume, Billy Preston
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Get Up With It (8719262029880) виниловая пластинка
Альбом Майлза Дэвиса 1974 года «Get Up With It» представляет собой сборник треков, записанных в период с 1970 по 1974 год. Выпущенный в формате двойной пластинки, он стал последним студийным альбомом Дэвиса перед пятилетним уходом из музыки. Этот альбом — неотъемлемая часть его музыкального творчества. Незаслуженно забытая классика психоделического соула, представляющая собой лучшие эксперименты Майлза Дэвиса в области смешения рока, фанка, электронной музыки и джаза. «He Loved Him Madly» — дань уважения Дюку Эллингтону, который часто выражал свою признательность слушателям словами «I love you madly». Британский музыкант Брайан Ино называет песню «Get Up With It» одним из главных источников вдохновения для своего творчества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Get Up With It
Жанр
Jazz
Трек-лист
He Loved Him Madly, Maiysha, Honky Tonk, Rated X, Calypso Frelimo, Red China Blues, Mtume, Billy Preston
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Альбом Майлза Дэвиса 1974 года «Get Up With It» представляет собой сборник треков, записанных в период с 1970 по 1974 год. Выпущенный в формате двойной пластинки, он стал последним студийным альбомом Дэвиса перед пятилетним уходом из музыки. Этот альбом — неотъемлемая часть его музыкального творчества. Незаслуженно забытая классика психоделического соула, представляющая собой лучшие эксперименты Майлза Дэвиса в области смешения рока, фанка, электронной музыки и джаза. «He Loved Him Madly» — дань уважения Дюку Эллингтону, который часто выражал свою признательность слушателям словами «I love you madly». Британский музыкант Брайан Ино называет песню «Get Up With It» одним из главных источников вдохновения для своего творчества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Miles Davis - Get Up With It (8719262029880) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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